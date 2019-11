Albrecht Selge stellte sein neues Buch in Rostock vor

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Dritter Termin der aktuellen LiteraTour Nord. Diesmal war die andere Buchhandlung der Schauplatz, gekommen war der Autor Albrecht Selge, der sein neues Buch mitgebracht hatte, das den Titel „Fliegen“ trägt.

Eine Form des Aussteigertums

Darin widmet sich der Autor einem Thema, das von der Gesellschaft ausgeblendet wird, es ist die versteckte Obdachlosigkeit. Die Heldin des Romans, eine namenlose Frau Mitte Sechzig, hat keine Arbeit, keine Wohnung und keinen Mann mehr. Der letzte Anstoß kam, als ihr die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt wurde, aber die Heldin nahm das auch als Anlass und Anstoß, in ein anderes, auch ein freieres Leben überzuwechseln. Denn ein bisschen Geld ist noch da, also kauft sie sich eine Bahncard 100 und lebt fortan in Zügen und auf Bahnhöfen. Es ist zum Teil auch freie Entscheidung, eine Form des Aussteigertums, wie der Autor am Dienstagabend im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Stephan Lesker von der Universität Rostock erzählte. Der Roman ist auch ein Blick in eine Gegenwelt, man sieht ein alternatives Lebenskonzept, denn die Heldin des Romans reist im Wortsinne mit leichtem Gepäck. Die Protagonistin blickt aus einem anderen Blickwinkel auf die Welt, viel leichter, denn sie hat nur noch wenig Ballast. Die Rente ist schmal, das wenige, was sie noch braucht, verdient sie sich durch ein bisschen Flaschensammeln. Und die Frau bewahrt sich trotzdem ihre Würde.

Von den bürgerlichen Fesseln gelöst

Es gibt im Buch aber auch einen Rückblick in das Vorleben der Heldin, als sie noch sozial abgesichert war und ein weitgehend normales Leben führte. Diese Biografieschilderung zeigt zum Teil auch die Abwicklung eines Lebens, wie sich sie Frau von ihren bürgerlichen Fesseln löst. Denn: „Sie lebt selbstbestimmt und selbstentschieden“, so Albrecht Selge, sie will Tag für Tag bestimmte Strecken mit der Bahn fahren, um „in zwei Metern Höhe dahinzufliegen“. Es ist wie die Erfüllung eines Kindheitstraums. Eisenbahnromantik kommt da nur am Rande auf, die Heldin hat ihren Weg gefunden, sich in einer zunehmend feindseligen Welt auf ihre Weise zu behaupten. Die Flucht ist an jeden Tag auch mit einer Rückkehr verbunden. „Sie fährt jeden Tag im Kreis“, sagt der Autor.

Die Protagonistin bleibt namenlos

„Die Frau ist einfach ohne Namen auf mich zugekommen , sagte Albrecht Selge über die Inspiration zu seinem Buch, so blieb also auch die Protagonistin namenlos. Und in dieser Weise konnte der Autor auch eine Gegenwelt schildern, in die sich jemand zurückziehen kann, wenn er eine Fluchtmöglichkeit sucht. Das ging in seinem Werk besonders konsequent vonstatten. „Unsere Gesellschaft ist voller Gegenwelten“, meine Albrecht Delge, der den Blick insgesamt auf „eine Gruppe von Unbehausten“ richtet, die Obdachlosen also, die am Rande der Gesellschaft leben. In den allermeisten Fällen wurde dieses Schicksal nicht selbst gewählt. Hier schon, diese Form der Freiheit, die sich die Protagonistin des Buches erst mit Mitte 60 geschaffen hat, war mit ihrem vorherigen Lebensentwurf nicht vereinbar.

Gefährliches Leben auf der Straße

„Nein, ich habe keine Bahn­card 100“, sagte Albrecht Selge, als aus dem Publikum über Parallelen zu seinem Leben gefragt wurde. Der in Berlin lebende Autor schildert in seinem neuen Buch ein „alternatives Lebenskonzept zwischen Sitzplatzreservierung und Aufenthalten in der DB-Lounge“. Im Ergebnis ist das auch eine Verweigerungshaltung gegenüber der Gesellschaft, ein Ergebnis der Selbstbehauptung. Klar ist aber auch, dass dieses Leben sehr hart ist, es ist ein stetiger Kampf an jedem neuen Tag, die eigenen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und gefährlich ist das Leben in der Obdachlosigkeit besonders für eine Frau, denn es gibt kaum Rückzugsorte.

Trotz aller Schwere ein leichter Ton

Auch Anklänge aus der deutschen Romantik hat der Autor hier verarbeitet. Der Schriftsteller hat sich trotz aller Schwere des Themas einen leichten, fast humorvollen Ton bewahrt, der eine Frage in den Mittelpunkt rückt, die viele immer wieder bewegt: Weg aus dem alten Leben – aber wohin?

Von Thorsten Czarkowski