Animal’s Secret Sieger beim Landesrockfestival

Rostock

Ein straffer Zeitplan war es am Samstagabend, doch er wurde diszipliniert eingehalten. Vier Stunden Programm lagen vor den Organisatoren und dem Publikum. Sechs Bands aus Mecklenburg-Vorpommern traten beim Landesrockfestival im Halbstundentakt an, um die Jury zu überzeugen. Und natürlich auch, um das Publikum zu unterhalten. Im Rostocker Mau-Club hatten sich am Samstagabend 250 Gäste eingefunden, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Interessant war es allemal: Die stilistische Bandbreite des Festivals reichte von Indie über Grunge und Rock bis hin zu HipHop.

Sechs Bands in vier Stunden

Los ging’s mit der Rostocker Band Animal’s Secret, die mit etwas härter gespieltem Indierock den Abend eröffneten und sofort viele Sympathien hatten. Es folgte Brigo, ein „Battlerapper und Storyteller der alten Schule“, so die Selbstdarstellung, mit großer Bühnenpräsenz. Dann betraten Modicum of Hope die Bühne, die ihren Indierock mit Folk und Popeinflüssen sehr harmonisch gestalteten. Personelle Besonderheit hier: eine Sängerin und ein Sänger. Dann spielten Jane and the Rain, eine fünfköpfige Band, die der Geheimtipp des Abends blieben. Die Musiker verweisen auf eine große Breite von Einflüssen, die von Eric Clapton bis Red Hot Chili Peppers reichen. Jane and the Rain servierten bei ihrem Auftritt ein feines Stückchen Mainstreamrock. Range of Movement zogen danach etwas härtere Register: Die Band spielte Grunge mit Metal-Einflüssen, der auch das Publikum mitriss. Und zum Schluss schließlich SOAB, die eine interessante musikalische Mixtur auf die Bühne brachten, mit Einflüssen aus Metal, Indie und HipHop.

Die Jury entschied einstimmig

Die Zeit bis zur Entscheidung vertrieben die Vorjahressieger, die Gruppe König. Wenige Minuten vor Mitternacht fiel dann einstimmig die Jury-Entscheidung. Am Ende konnten Animal’s Secret den Hauptpreis der Abend mit nach Hause nehmen, die Freude war in der Band natürlich groß. „Ihr wart von Anfang an unsere Favoriten“, sagte Musikjournalistin Birgit Reuther, sie bildete zusammen mit der Künstlermanagerin Lisa Reuter und Konzertveranstalter Daniel Kempf die Jury iim Landesrockfestival. Den zweiten Preis vergab die Jury an die Band SOAB. Auch hier überzeugte die Bühnenpräsenz: „Die Energie, die ihr auf der Bühne erzeugt, habt ihr nicht nur für euch, sondern auch fürs Publikum“, meinte Jurymitglied Daniel Kempf. Für eine Abstimmung mussten die Abstimmungskarten noch ausgezählt werden. Das Publikum entschied sich ebenfalls mehrheitlich für den Erstplatzierten, also konnte Animal’s Secret auch diese Sympathien gewinnen.

Ein Wettbewerb mit guter Tradition

Das war also das Landesrockfestival Nummer 27, inzwischen ist es ein Wettbewerb mit guter Tradition und auch mit musikalischem Unterhaltungswert. Diese Leistungsschau zeigt regelmäßig, was das Land an jungen oder neuen Musikern zu bieten hat. Moderiert wurde die Show launig von Tobias Wolff, der selbst auf einige Erfahrungen als Musiker verweisen kann und schnell einen Draht zu den Künstlern fand.

Auch hinter den Kulissen wurde fleißig gearbeitet, bereits im Vorfeld der Veranstaltung, natürlich auch während des Abends. Organisiert wurde das Landesrockfestival gemeinsam von Pop KW und dem Mau-Club Rostock. Die Förderer des Landesrockfestivals sind die Hansestadt Rostock, das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern, die Ehrenamtsstiftung M-V sowie der Landesmusikrat M-V.

Und für Animal’s Secret steht nun die nächste Herausforderung an. Als musikalische Vertreter von Mecklenburg-Vorpommern werden sie zum Local Heroes Bundesfinale nach Salzwedel fahren, dieser Ausscheid findet am 9. November statt.

Von Thorsten Czarkowski