Hunderttausende Tonnen fruchtbarer Boden lagern vor Hohe Düne und Markgrafenheide. Den verkauft die Stadt an Firmen und Privatpersonen. Auch zur Bundesgartenschau 2025 soll er zum Einsatz kommen.

In den Hochbeeten am Rostocker Stadthafen wachsen Pflanzen in Erde, die aus der Warnow ausgebaggert wurde. Den Fortschritt begutachten Renate Behrmann aus dem Rostocker Buga-Team (l.), Ricarda Neumann vom Hafen- und Seemannsamt sowie Dr. Michael Henneberg von der Universität Rostock. Quelle: Katrin Zimmer