Eine sanfte Briese weht an diesem sonnigen Morgen über das Gut Vorder Bollhagen. Andries Mulder hat seinen Transporter direkt vor dem Pferdestall geparkt. Sein Sohn Donny öffnet die Box mit der Nummer 3 und führt Zappateado ins Freie. Helferin Finnette steht schon bereit. Die hübsche Blondine soll ein paar Runden mit dem vierjährigen Pferd drehen. Zappateado startet am Sonnabend im dritten Rennen des Ostsee-Meetings in Bad Doberan.

„Er hat in England zweimal gewonnen und war fünfzehn Mal platziert. Ich hoffe, er wird auch hier gut laufen“, sagt Trainer Andries Mulder. Der Holländer ist mit insgesamt vier Pferden aus dem 700 Kilometer entfernten und nördlich von Den Haag gelegenen Wassenaar angereist.

140 Boxen stehen für die Vollblüter bereit – mit Einstreu nach Wahl. „Heu, Stroh, alles war da. Die Leute sind freundlich. Perfekt“, schwärmt Andries Mulder, der am Mittwochnachmittag als Erster in Vorder Bollhagen eintraf.

Rennen nach einjähriger Pause

Nach einjähriger Pause öffnen am Freitag wieder die Startboxen auf Deutschlands ältester Galopprennbahn. Insgesamt 150 000 Euro Preisgeld werden ausgeschüttet. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung ist am Sonnabend der mit 22 500 Euro dotierte Große Preis von Eco Diamond. Volker Schleusner aus Marlow reist mit einem Trio an. Mit dabei ist Khamry, eine Neuerwerbung aus England.

Rahmenprogramm rund um den Sport

Der Doberaner Rennverein verspricht rasante Galopprennen in familiärer Atmosphäre. Am Sonnabend werden Besucher ab 9 Uhr zum großen „Lidl-Rennbahn-Frühstück“ erwartet. Für die ersten 500 Eintrittskartenkäufer gibt es ein kostenfreies Frühstückspaket. Um 9.45 Uhr spielt das Jugendmusikkorps Rostock. Kinder können die „ Glashäger Ponyschule“ besuchen. Für Hingucker sorgt Claudia Kraemer, dreifache Weltmeisterin im Body-Painting, beim „Pony-Painting“.

Diamant wird verlost

Zum Pferdesport gehört auch das Wetten. Diejenigen, die nicht auf das richtige Pferd gesetzt haben, erhalten eine zweite Chance. Am Freitag wird unter allen Wettnieten ein Diamant mit 0,57 Karat im Wert von bis zu 3000 Euro verlost. Tags darauf winkt dem glücklichen Gewinner ein Gutschein des Grand Hotels Heiligendamm für zwei Übernachtungen.

Wildschweine hatten den Boden verwüstet

Auf der Rennbahn steht die Startmaschine bereit. „An ihr war viel zu tun, aber nun ist sie fertig“, erzählt Platzwart Torsten Timm. Anfang des Jahres sei die Rennbahn in einem schlimmen Zustand gewesen, berichtet Timm. Wildschweine hatten den Boden verwüstet und Randalierer ihr Unwesen getrieben. „Wir haben 65 000 Tonnen Boden mit der Hand verteilt, zudem hat uns der Bauhof Bad Doberan super unterstützt“, sagt Timm, der mit seinem Team in den vergangenen Tagen von frühmorgens bis Abends im Einsatz war.

18 Rennen an zwei Tagen Das Ostsee-Meeting wird am Freitag mit einem Sieben-Rennen-Programm gestartet. Einlass ist um 11 Uhr. Der erste Start erfolgt um 12.05 Uhr. Die ersten drei Rennen werden in 12 000 Wettannahmestellen in Frankreich übertragen. Das letzte Rennen ist für 15.15 Uhr geplant. Elf Rennen stehen am Sonnabend an. Der erste Start ist für 11 Uhr vorgesehen, das letzte Rennen soll gegen 16.15 Uhr beginnen. Der Große Preis von Eco Diamond das wichtigste sportliche Ereignis an diesem Tag. Der Eintritt kostet 10 Euro. Frauen mit Hut zahlen am Freitag die Hälfte.

„Wir haben den Regen gebraucht“

Die starken Regenfälle des Vorabends hätten der Bahn nicht geschadet, meint Timm. „Im Gegenteil! Wir haben den Regen gebraucht.“ Gestern wurden der Rasen gemäht und Kabel verlegt. „Wir haben vor allem optische Sachen gemacht, damit sich die Leute wohlfühlen.“

Andries Mulder ist begeistert. „Ich war schon mal hier, das ist etwa zwanzig Jahre her“, sagt er. Die Region habe sich prächtig entwickelt. „Alles ist neu und schön. Hier müsste man jährlich vier oder fünf Rennen durchführen“, wünscht sich der Holländer.

