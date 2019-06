Bad Doberan

Den Weißen und Roten Pavillon verband am Pfingstsonntag die lange Kaffeetafel „von Weiß zu Rot“. Bei Kaffee und Kuchen wurde das diesjährige Wasserfest Aquanostra traditionell eröffnet. Künstler in Kostümen erinnerten an die Zeit, als des Großherzogs Gäste hier zwischen den beiden Pavillons flanierten. Um die 130 Gäste saßen gemeinsam mit edlen Herrschaften zu Tisch. Er war ein Kommen und Gehen in gemütlichem Tempo. 350 Besucher sahen sich an diesem Tag die Ausstellung „Heiligendamm im Roten Pavillon“ an, insgesamt 1300 sind es seit der Eröffnung.

Das Wasserfest lockt mit vielen Höhepunkten und endet am 16. Juni. Bis dahin ist Aquanostra gespickt mit interessanten Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen und Reportagen rund um das Thema Wasser. Der Höhepunkt ist das Historische Anbaden in Heiligendamm am kommenden Sonnabend, dem 15. Juni. Dann wird auch wieder die edle Gesellschaft dabei sein.

Sabine Hügelland