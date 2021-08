Bad Doberan

Zehn Jahre Landkreis Rostock. Befürchtungen von Bürgern und Politikern waren im Jahr 2011 groß, als die zwölf Landkreise des Landes zu sechs Kreisen fusionierten. Die Bilanz zur Kreisgebietsrefrom fällt nach zehn Jahren gemischt aus.

Damals kam die Idee der Reform besonders in Bad Doberan nicht bei jedem gut an. Denn die einstige Kreisstadt verlor ihren politischen Status. „Ich sehe den Verlust des Kreisstadt-Status nicht gerade mit Wohlwollen“, formulierte es Hartmut Polzin (SPD) im Jahre 2010.

„Wäre ich nicht Kreistagsmitglied, hätte ich als Bürger doch keinen Anlass zur Kreisverwaltung zu fahren.“ Hartmut Polzin (SPD), Stadtvertreter Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Zudem mussten etwa die Hälfte der damaligen Mitarbeiter der Kreisverwaltung ihren Arbeitsplatz in die neue Kreisstadt Güstrow verlegen. Bis heute wirkt der Verlust des politischen Status nach. „Ich denke, für die Stadt Bad Doberan hat sich negativ ausgewirkt, dass sie nicht mehr Kreisstadt ist“, sagt Dr. Wolfgang Kraatz, damals Vizelandrat, im Hinblick auf das Jubiläum.

Ähnlich sieht es Hartmut Polzin, Bad Doberaner Bürgermeister von 1995 bis 2012 und auch noch heute Kreistagsmitglied. „Was geblieben ist, und das ist gut, dass die Kreisverwaltung Bad Doberan weiter genutzt wird. Das bringt wichtige Menschen in die Stadt.“

„Insgesamt ist die Reform gelungen, vor allem durch das Zusammenwirken der Menschen in beiden Altkreisen.“ Dr. Wolfgang Kraatz (SPD), ehemaliger Vizelandrat Quelle: Doris Deutsch

Neue Aufgaben für die Verwaltung

In den Anfangszeiten der Umstrukturierung mussten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Politik und Verwaltung nicht nur auf neue Wege, sondern vor allem auf neue Aufgaben einstellen. „In infrastruktureller Hinsicht hat es etwa drei Jahre gebraucht, bis wir als Gesamtkreis in ruhige Fahrwasser gekommen sind. Seitdem geht es dem Landkreis gut“, sagt Kraatz.

Thorsten Semrau, der von 2012 bis 2019 das Amt des Bürgermeisters von Bad Doberan innehatte, sieht die Reform aus heutiger Sicht positiv. Denn obwohl es „im Großen und Ganzen eine Mammutaufgabe war“, habe es sich gut entwickelt.

„Wir haben darum gekämpft, dass ein Teil der Kreisverwaltung in der Stadt bleibt.“ Thorsten Semrau, ehemaliger Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

„Zu meiner Zeit haben wir schwer gekämpft. Es gab immer Baustellen. Aber wir wurden in der Kreisverwaltung gehört. Und es hat immer alles gut funktioniert.“ Semrau genießt mittlerweile seinen Ruhestand und freut sich, wenn er durch Bad Doberan spaziert, „weil sich so vieles positiv verändert.“

Die Ziele der Fusion wurden nicht erreicht

Die vornehmlichen Ziele der Fusion der alten Landkreise Güstrow und Bad Doberan, nämlich Einsparungen, mehr Effizienz und Personalabbau, wurden nicht eingehalten. „Die Vorstellung, alles sei nun effizienter, hat sich nicht bestätigt“, so Polzin. Dies sei aber eher der Tatsache geschuldet, dass es nicht gelungen sei, die Bürokratie in dem Maße abzubauen, wie es sein sollte: „Die Kreisverwaltung ist eher gewachsen als geschrumpft.“

Daran könnten auch die großen Krisen, die das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesrepublik zu bewältigen hatten, ihren Anteil haben, meint Wolfgang Kraatz. „Aber die Einnahmen konnten dies immer kompensieren, so dass auch für das Ehrenamt etwas blieb.“ Dennoch sei die Reform nach seiner Auffassung gelungen.

Die Reform und ihre Auswirkungen auf die Bürger

Das damalige Zusammenwirken der Menschen beider Altkreise habe gut funktioniert, da sie viele Kompromisse eingehen konnten. „Es gab weniger Streitereien als in anderen Kreisen“, sagt Kraatz. Insgesamt sei die Reform eine gelungene Geschichte für Doberan. Es gäbe zwar keine wirklichen Vorteile: „Aber auch keine nennenswerten Nachteile.“

Für die Menschen im Land habe die Reform inzwischen keine Auswirkungen mehr, ist Hartmut Polzin überzeugt. Die Befürchtung, der viertgrößte Landkreis Deutschlands sei zu groß, ist passé. Denn lange Wege werden meist durch elektronische Vorgänge ersetzt. „Wäre ich nicht Kreistagsmitglied, hätte ich als Bürger doch keinen Anlass zur Kreisverwaltung zu fahren“, sagt Polzin. „Insofern sind die Größe des Landkreises und die damit verbundenen Strecken keine große Dramatik.“

Der Bad Doberaner Unternehmer Hugo Rauchstädt sieht das völlig anders. Für ihn war die damalige Kreisstadt der perfekte Standort für alle Bürger, denn schließlich lag alles dicht beieinander. Nun müsse er immer lange Wege in Kauf nehmen, wenn er beispielsweise zum Bauamt des Landkreises möchte. Doch so sei eben die Politik. „Den Sinn hat, denke ich, kaum jemand verstanden“, sagt er.

Von Lisa Walter