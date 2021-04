100 Jahre Bad Doberan: Geht das Bad bald baden?

Bad Doberan

Es war am 23. Juni 1921, als Doberans Stadtverwaltung der Staatsregierung in Schwerin einen mehrseitigen Wunschzettel schickte. Anlass, dieses Schreiben aufzusetzen, war das 750. Jubiläum des Ortes, das im Juli desselben Jahres begangen wurde. Als besonders wichtig war den Bittstellern dabei das Anliegen, dass es die Regierung der Stadt genehmigen sollte, künftig den Titel Bad zu tragen. Das war nicht vermessen, denn schon seit 1825 schätzten Gesundheitsbewusste hier die Heilkraft von Meerwasser, Sonne, Wind und Moor. Die Antwort aus Schwerin fand sich am 15. Oktober 1921 im Regierungs-Blatt für Mecklenburg-Schwerin Nr. 110. Dort hieß es kurz und bündig: „Die Stadt Doberan führt künftig den Namen ,Bad Doberan‘. Schwerin, den 13. Oktober.“

Ist das 100-jährige Jubiläum am 13. Oktober also ein Anlass, der gefeiert werden sollte? Bürgermeister Jochen Arenz lässt daran keinen Zweifel: „Wir wollen das Jubiläum im Rahmen des historischen Badens im September würdigen und hoffen sehr, dass dies dann möglich sein wird. “ Bislang ist aber noch nicht jeder in Feierlaune. Gibt es doch Kritiker wie den früheren Badearzt Dr. Georg Stroka, die meinen, dass die Stadt den Status Heilbad nicht verdiene. Hauptsächliche monieren sie, dass es an passenden Angeboten - darunter regelmäßige Kurkonzerte - fehle. Auch sei die Lärmbelästigung zu hoch und die Luftqualität zu gering. Zudem gäbe es noch immer keinen Kurpark.

Moorbadklinik beteiligt sich finanziell an Heilwald

In Letzterem sieht auch Rainer Grimm, Direktor der Dr. Ebel Fachklinik Moorbad Bad Doberan, ein Problem: „Schon seit Jahren setzen wir unsere Hoffnungen auf die Entwicklung des Heilwaldes direkt neben unserer Klinik. Es wird Zeit, dass dieses wichtige Vorhaben endlich umgesetzt wird. Dafür ist ja schon vor einiger Zeit durch das Land ein Fördermittelbescheid in Höhe von 281 000 Euro übergeben worden.“ Die Dr. Ebel Fachklinik werde sich an der Finanzierung mit 25 000 Euro beteiligen, versichert Grimm. Die Einrichtung hoffe auch auf die Bereitschaft der Stadt, sich finanziell zu engagieren, unterstreicht er.

Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes MV, stellt fest: „Der Status Heilbad ist ein Qualitätsversprechen an den Gast. Das gilt es zu halten und zu erfüllen. Insofern wäre es wünschenswert, wenn unter anderem auch der lange geplante Heilwald endlich angelegt würde. Die Bedürfnisse von Patienten und Gästen haben sich in den vergangenen 100 Jahren zwar verändert, doch ihr Anspruch an Qualität ist geblieben. Deshalb muss vonseiten der Verantwortlichen permanent daran gearbeitet werden, dass das Heilbad Doberan ein hohes Niveau behält.“

Bürgermeister: Stadt hat stets alle Kriterien erfüllt

Bürgermeister Jochen Arenz versichert, dass die Stadt trotz des komplizierten Anerkennungsverfahrens stets alle Kriterien erfüllt habe. „Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass wir diesen Status behalten.“ Dazu zählt er die Verkehrsberuhigung der Innenstadt und die gegenwärtige Neugestaltung des Kamps. Froh ist er darüber, dass es gelungen ist, mit Dr. Alexandra Lex wieder über eine niedergelassene Badeärztin zu verfügen.

Das macht ein Heilbad aus Es müssen natürliche, wissenschaftlich anerkannte und durch Erfahrung kurmäßig bewährte Heilmittel des Bodens vorhanden sein. Erforderlich ist mindestens ein vor Ort praktizierender Badearzt. Voraussetzungen sind ebenfalls klimatische Eigenschaften und eine Luftqualität, die gemäß meteorologischen und lufthygienischen Standards überwacht werden und die die Gesundungs- und Erholungsmöglichkeiten unterstützen. Vorhanden sein müssen Einrichtungen zur Abgabe und Anwendung der Heilmittel. Ein Kurpark, vom Straßenverkehr hinreichend ungestörte Spiel-, Sport- und Liegewiesen sowie Waldanlagen mit gekennzeichnetem Wegenetz für Terrainkuren zählen ebenfalls zu den Erfordernissen. Während der Kurzeit muss eine Diätberatung angeboten werden. In Krankenhäusern und Diätküchenbetrieben ist jeweils mindestens ein Diätassistent zu beschäftigen. Entsprechende Kommunikations- und Informationseinrichtungen müssen vorhanden sein.

Während Doberans Bad-Titel nicht in akuter Gefahr zu sein scheint, ist es nach wie vor um den Seeheilbad-Titel Heiligendamms schlechter bestellt. Ist er doch mit der Verpflichtung verbunden, Kurmittel anzuwenden und den Patienten einer medizinischen Einrichtung aufbereitetes Ostseewasser als Heilmittel anzubieten. Mit der Verwendung des Meerwassers in der Abteilung für Dermatologie in der Median-Klinik Heiligendamm war das auch lange Zeit gewährleistet. Doch diese Abteilung wurde vor sechs Jahren geschlossen.

Heiligendamm: Ostseewasser als Heilmittel nicht mehr in der Anwendung

Seitdem ist Ostseewasser hier kein Heilmittel mehr. Damit entfällt eine entscheidende Voraussetzung für den Seeheilbad-Status. „Obwohl wir hier kaum Einflussmöglichkeiten haben, sind wir in dieser Sache im Gespräch mit der Median-Klinik, weil wir möchten, dass Heiligendamm Seeheilbad bleibt“, meint der Bürgermeister. Auf Unterstützung durch den Bäderverband kann der Rathaus-Chef auch in dieser Frage bauen: „Wir stehen einer Lösung sehr offen gegenüber und unterstützen alle realistischen Ansätze dafür. Wichtig ist es, dass Heiligendamm den Heilbad-Status behält. Hier suchen wir auch den Schulterschluss mit der Stadt“, versichert dessen Geschäftsführerin Annette Rösler.

Von Werner Geske