100 Jahre Kino: Doberanerin spielte das Gretchen

Bad Doberan

„Film ab!“, sagte Dr. Helge Rehwaldt und mehr als 30 Zuschauer blickten gebannt auf die Leinwand. Die Faszination für den Film ist ungebrochen seit ihrem Siegeszug vor einem Jahrhundert in der Münsterstadt. „100 Jahre Kino in Bad Doberan - auf Spurensuche in der Stadt“, nannte sich die Veranstaltung des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan in der Aula des Gymnasiums, die eine interessante Mischung aus Film, Fotos, Dokumentation und Lesung war.Sie ist Teil von Filmvorführungen und Projekten, die der Verein anlässlich des Geburtstages das Jahr über organisiert.

Kurzweilig und spannend gaben Dr. Helge Rehwaldt, Gerda von Hof und Ute Weber nicht nur die Geschichte des Kinos wieder, sondern sie berichteten ebenfalls von der Schauspielerin Lucie Höflich. Denn die Künstlerin erwarb 1918 ein Haus im Parkentiner Weg 5, welches sie bis 1950 besaß. Helge Rehwaldt recherchierte schon lange zu ihrer Person und konnte ebenfalls vieles zur Kinogeschichte entdecken.

Bad Doberan hat drei Kino-Standorte

Torsten Schellin saß als „Lichtspielintendant“ am Computer und bediente die Technik. Der Abend begann mit einem Kurzfilm über die Kino-Geschichte. In Bad Doberan fing 1919 die Zeit des Lichtspiels an – wie Kino damals hieß. Bis 1935 existierte das erste Kino im Hotel Erbgroßherzog in der Mollistraße. 1926 bis 1940 gab es ein weiteres im Hotel Schützenhof, Maxim Gorki-Platz. Ab 1941 bestanden nur noch die Kamp-Lichtspiele in der Severinstraße, wo heute noch Kinobetrieb ist.

„Wir sind dankbar für jeden Hinweis zur Kinogeschichte und Lucie Höflich“, bittet Helge Rehwaldt um Unterstützung, denn es wird weiter geforscht. „Die Geschichte des Doberaner Kinos ist leider etwas unterbelichtet“, sagte Rehwaldt treffend. Was sie herausfanden, brachten die Vereinsmitglieder auf Schautafeln, die im Kino zu sehen sind.

1804 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung der ehemaligen Büdnerei. Der Lichtspielbesitzer Johann Lange, der bereits den Schützenhof besaß, erwarb das Gebäude 1938, welches er abriss, um die „Die Kamp-Lichtspiele“ zu errichten. Zuvor fand Kino meist in Restaurants statt, zur Freude der Gastwirte. „Im Erbgroßherzog gab man die Trink-Reste den Schweinen, die dann einen Rausch hatten“, so Rehwaldt.

Vereinsgründung belebt Kinobetrieb

Seit 1992 besitzt das Kamp-Theater neben Kino auch ein Restaurant und einen Bierkeller. Ein knappes Jahr blieb es geschlossen. Mit der Gründung des Vereins „Kamp-Theater Bad Doberan“, der spätere „Kino- und Kulturverein Bad Doberan e.V.“, wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Über Lucie Höflich gibt es das Gerücht, sie soll in Doberan mit einem Diamantring ihre Initialen in Schaufenster geritzt und Zigarillos geraucht haben. Die Mitglieder des Kinovereins fanden über ihre Person Briefe, Äußerungen von Schauspielkollegen und ehemaligen Schülern Lucie Höflichs. Wechselseitig lasen Gerda von Hof und Ute Weber an dem Abend aus Dokumenten und Büchern.

Auszeichnung und Ehrung für Höflich

Gisela May (1924-2016) schrieb einmal: „Sie war eine große Menschendarstellerin.“ Lilli Palmer (1914-1986), Marianne Hoppe (1909-2002) und Günther Lamprecht (geb. 1930) gehörten zu Lucie Höflichs Schülern. Sie selbst spielte unter anderem in Faust I das Gretchen, „Die Ratten“ von 1921 und „ Katharina die Große“ (1920). Auf der Bühne war sie wesentlich präsenter als im Film, dennoch belegte sie bedeutende Nebenrollen und erhielt 1956 zu ihrem letzten Film „Anastasia, die letzte Zarentochter“ (1956), eine Auszeichnung.

Lucie Höflich war Stummfilmschaupspielerin und lebte eine Zeit lang in Bad Doberan. Quelle: Kino- und Kulturverein Bad Doberan

1883 als Helene Lucie von Holwede in Hannover geboren, gab sie 1899 ihr Schauspieldebüt in Bromberg / Bydgoszcz. 1903 bis 1932 arbeitete sie am Deutschen Theater in Berlin unter Otto Brahm und Max Reinhardt. 1933 war die Künstlerin Leiterin der Schauspielschule Berlin und 1937 als Staatsschauspielerin anerkannt. Von 1946 bis 50 blieb sie Schauspieldirektorin und Lehrerin am Theater in Schwerin. 1946 erhielt Lucie Höflich die Ehrenmitgliedschaft am Deutschen Theater und ein Jahr später eine Professur. 1950 erfolgte der Umzug nach Berlin. 1953 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. 1956 verstarb Lucie Höflich und wurde auf dem Friedhof in Dahlem in einem Ehrengrab beigesetzt. www.kino-verein.de

Von Sabine Hügelland