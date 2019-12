Neubukow

Ein besonderer Tag im Standesamt Neubukow: Am Montag, 30. Dezember, wird die 100. Eheschließung in diesem Jahr vollzogen. Darüber freut sich Standesbeamtin Melanie Radler. „Wir haben im Jahr im Schnitt zwischen 77 und 85 Trauungen“, sagt sie. Die 100. Trauung sei jetzt kurzfristig angemeldet worden.

„Die Mitarbeiter des Standesamtes Neubukow-Salzhaff freuen sich über das entgegengebrachte Vertrauen und bedanken sich hierfür recht herzlich“, teilt Melanie Radler mit. Die Trauung am Montag wird Kollegin Anne Gillwald vornehmen.

Für 2020 hätten sich schon viele Paare ihren Wunschtermin gesichert. Diese können zwischen fünf Trauorten entscheiden: Das Schiff „MS Ostseebad Rerik“, die Kösterschün in Rerik, das Herrenhaus Roggow, in dem die Zeremonie drinnen als auch im Park stattfinden kann, im Amt Neubukow-Salzhaff sowie in der Schliemann-Gedenkstätte in Neubukow. Terminabsprachen sind im Standesamt Neubukow-Salzhaff möglich oder unter 038294/169759.

