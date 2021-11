Bad Doberan/Kühlungsborn

“Dobre helau“ und „Kübo Ahoi“: In Bad Doberan und Kühlungsborn haben sich die Karnevalsvereine am Donnerstag mit großem Aufsehen die Rathausschlüssel der Bürgermeister geholt und dabei auch den einen oder anderen Seitenhieb in Bezug auf die Stadtentwicklung und Politik gegeben.

Mit Feuerfontänen eröffnete der Bad Doberaner Karneval Klub 88 (DKK) die närrische Saison. Der Elferrat ging auf Nummer sicher und zog weiße Overalls symbolisch für Hygiene an, um damit das Rathaus zu stürmen. Doch Bürgermeister Jochen Arenz kam ihnen zuvor und mit dem Rathausschlüssel herunter.

Nur im Overall an den Rathausschlüssel gekommen

„Ihr wollt mir den Schlüssel klauen, dann komme ich doch gar nicht mehr rein“, rief er. Aber er musste sich den Karnevalisten ergeben – und zuerst ebenfalls einen Overall anziehen. „Ich sehe ja aus wie ein Tatortreiniger“, witzelte er. Und: „Man, der ist mir doch viel zu groß“, rief er in die Menge. Es half nichts. Doch beim Anziehen störte der Schlüssel, so gab er ihn leichtfertig aus den Händen. Konnte ihn dann aber wieder zurückerobern und wollte damit türmen. Das ließ der neue Präsident des DKK 88 Birger Gottschanderl aber nicht zu und entriss ihm nach einem kleinen Kampf das begehrte Objekt. Stolz hielt er den Schlüssel in die Höhe und rief: „Damit ist die närrische Zeit eingeläutet.“

Kitas und Schulen waren dabei

Sehr viele Kinder schauten zu und ergatterten Kamelle. Sie kamen aus der Kita „Uns‘ Windroos“, der Kunstvilla sowie der Lessing-Grundschule. „Wir machen doch immer mit. Sind doch selber Karnevalisten“, sagte Manuela Rochlitz aus der Kita „Uns‘ Windroos“. Ihre Kollegin Carolin Schröder hatte Mühe, die kleine Meute im Zaum zu halten, bei den vielen Lutschern und Bonbons, die es regnete. Die Kinder, manche waren als süße Hunde und Katzen angemalt, hatten ihren Spaß.

Alle DKKler waren froh, dass nun nach einem Jahr Pause wieder in Gemeinschaft gefeiert werden darf, wenn auch noch verhalten. „Ein Prinzenpaar haben wir noch nicht. Wir müssen erst sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagte die Ministerin für Öffentlichkeitsarbeit des DKK, Paulina Sprenger. Sie hatte ihren Lütten Fiete mitgebracht. Er kam als Wikinger und brachte Luca mit, der lieber Feuerwehrmann sein wollte.

Fünf verschiedene Feier-Szenarien entwickelt der DKK, um trotz der Einschränkungen dennoch im Februar eine Faschingszeit zu haben. „Es war aber wieder eine super Zusammenarbeit mit der Stadt und freundschaftliche Arbeit mit dem Bürgermeister“, ließen sie wissen.

Trommelfeuer und Polonaise

Am Rathaus legte zuerst DJ Hans-Dieter Uplegger Stimmungsmusik auf. Nach der Schlüsselübergabe trat die Trommelgruppe Tamburos mit feurigen Rhythmen auf. Der Mann am Feuer war Gert Laqua, der Minister für Ton und Technik hielt mit hochprozentigen „Schluckimpfungen“ das Team auf Trapp. Er war in seinem Element, das war zu sehen und die anderen Karnevalisten ebenfalls. Laqua feuerte immer wieder aus den Töpfen und ließ auch den Bürgermeister mal ans Feuerpult. Mit einer Polonaise durch die Menge endete die Party.

Zur Galerie Am 11. November holten sich die Narren aus Kühlungsborn und Bad Doberan den Rathausschlüssel von den Bürgermeistern. In Kühlungsborn gab es einen Umzug von West nach Ost.

Umzug durch Kühlungsborn

In Kühlungsborn zog der Faschingsklub Kühlungsborn (FKK) vom Stadtteil West über die Ostseeallee und Strandstraße bis zum Molli-Bahnhof Ost. Hier fand in diesem Jahr, bedingt durch Bauarbeiten vorm Rathaus, die Schlüsselübergabe statt.

Raffael Kroll, stellvertretender FKK-Präsident, ließ es sich nicht nehmen, in seiner Rede einige Spitzen loszulassen. „Wir lassen die Verwaltung erst mal ruhen, das bisschen Bürokratie können sie auch von zu Hause tun. Homeoffice heißt das neue Zauberwort und schon ist die Verwaltung fort.“ Wenn die Jecken erst einmal im Ostseebad regieren, werde einiges geschehen. „Als erstes wird der Bürgerbescheid gekippt, da ziehen wir ganz geheim an so mancher Stripp.“ Komme es nicht zum Grundstücksverkauf, gehe das denkmalgeschützte Gebäude weiter drauf.

Langweilig sei es nach Aschermittwoch in Kühlungsborn nicht geworden, so Kroll weiter, dazu hätten die Stadtvertreter zu viel Fantasie. Sie wollten in West eine Seebrücke bauen, um dann auf die zukünftigen Windräder zu schauen. „So haben sie einen Plan für den Verkehr in Kübo neu erdacht und die kleinste Straße zur unübersichtlichen Hauptverkehrsader gemacht.“ Nach Plänen der Jecken sollten die Straße leer bleiben und nur von den Narren und der Bimmelbahn befahren werden dürfen.

Bürgermeister Rüdiger Kozian erhielt von FKK-Präsident Ronny Schumacher und dem Verein ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Brettspiel. Das Besondere: Die Spielfiguren sind mit den Namen der Stadtvertreter versehen. Quelle: Anja Levien

Trotz Seitenhiebe übergab der Bürgermeister den Schlüssel gerne an die Karnevalisten und bedankte sich für deren Engagement in der Stadt. Diese übergaben ihn ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielbrett mit Figuren, auf denen die Namen der Stadtvertreter standen.

Von Anja Levien und Sabine Hügelland