111 geplante Wohnungen in Kühlungsborn: Investor stoppt Vorhaben fürs LPG-Gelände

Der Bürgermeister hatte von einem Befreiungsschlag für Kühlungsborns angespannte Wohnungssituation gesprochen – doch der wird nun wohl nicht kommen. Über 100 Wohnungen sollten auf dem Gelände der ehemaligen LPG an der Kreuzung Pfarrweg/Schlossstraße entstehen. Davon sollten insbesondere Angestellte in Hotellerie, Gastronomie und Landwirtschaft profitieren. Doch ob es dazu kommt, ist nun mehr als unwahrscheinlich. Denn der Besitzer des Grundstücks, die Agrikultur GmbH aus Kröpelin, will den Plan, dort Wohnungen zu bauen, vermutlich aufgeben. Geschäftsführer Reinhard Fleurkens sieht sich vom Bauausschuss der Stadt ausgebremst. Der habe bisher zweimal eine Überarbeitung des Projekts gefordert.

Bauausschuss forderte Überarbeitung der Pläne

„Ursprünglich wollten wir 111 Wohnungen bauen“, sagt der Geschäftsführer. „Dann hieß es, das sind zu viele.“ Also hätte die Agrikultur einen Entwurf mit weniger Wohnungen vorgelegt. „Dann wurde uns gesagt, man braucht in Kühlungsborn keine kleinen Wohnungen“, sagt Reinhard Fleurkens. „Das hat uns überrascht, denn unsere Informationen sind ganz andere.“ Und bei der letzten Sitzung habe man dem Unternehmen auch noch die Höhe der Miete vorschreiben wollen. „Wir überlegen jetzt, ob wir die Fläche landwirtschaftlich nutzen oder dort Einfamilienhäuser bauen.“

Zurückgebaut worden sei auf dem LPG-Gelände noch nichts, sodass eine landwirtschaftliche Nutzung relativ schnell möglich wäre. Für den Hausbau würde die Fläche parzelliert und einzelne Grundstücke verkauft werden. „Das ist aber an sich nicht im Sinne des Erfinders“, sagt Reinhard Fleurkens. Denn hinter dem Projekt stehe die Stiftung Mein Wohnen. Sie baue deutschlandweit Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten – und hatte das auch in Kühlungsborn vor. „Wir hatten auf dem Gelände schon aufgeräumt, nachdem mit der Verwaltung alles abgestimmt war – in der Erwartung, dass es so umgesetzt wird.“ Die Entwicklung sei für ihn „sehr überraschend“ gewesen. „Kühlungsborn braucht dringend Wohnungen.“

Bauausschuss hat noch nicht endgültig entschieden

Noch habe der Bauausschuss keine endgültige Entscheidung getroffen, sagt der Vorsitzende Hans-Joachim Ollhoff. Ein Kritikpunkt der Ausschussmitglieder an den Plänen war, dass der Bauherr nicht für jede Wohnung einen Stellplatz nachweisen konnte. „Das war uns wichtig. Er kann nicht mehr Wohnungen bauen, als er Stellplätze hat“, sagt Hans-Joachim Ollhoff. Deshalb habe das städtische Bauamt ein überarbeitetes Konzept hinsichtlich Wohnungsgröße, Wohnungsanzahl und Anzahl der Stellplätze gefordert. Das sei dort jedoch noch nicht eingegangen. Auf die Höhe der Miete habe der Bauausschuss ohnehin keinen Einfluss. „Wir machen ja nur einen Bebauungsplan. Da kann man so was nicht festlegen“, sagt der Ausschussvorsitzende.

Kleine Wohnungen auf ehemaligem LPG-Gelände

Die Fläche von etwa 1,5 Hektar Größe sollte den Arbeitsnamen „Wohnquartier Waterkant“ tragen. Der Name lehnt sich an den der Landwirtschaftlichen Lohn GmbH Waterkant aus Kröpelin an. Sie hatte die Fläche ehemals als Maschinen- und Technikstützpunkt genutzt. Weil die Betriebsstätten des Unternehmens nun jedoch zusammengelegt werden, hatte man sich beim Mutterkonzern, der Agrikultur, entschieden, das Areal selber für ein Wohngebiet zu entwickeln.

Das Bebauungskonzept hatte ein Rostocker Architekturbüro entwickelt. Ursprünglich war geplant, dass die Gebäude vorwiegend zwei Stockwerke haben, jeweils mit Staffelgeschoss oder einem ausgebauten Dachboden. Nach Angaben von Bauamtsleiterin Peggy Westphal sollten im östlich gelegenen Wohngebiet nur eingeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss zulässig sein. Es waren Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen geplant. Der Bauausschuss fällt nicht die Entscheidung über die Aufstellung des Bebauungsplans, sondern spricht lediglich eine Empfehlung an die Stadtvertreterversammlung aus.

