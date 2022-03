118 Einsätze für die Doberaner Feuerwehr – die wenigsten sind Brände

Bad Doberan

Die Brände, zu denen die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan im vergangenen Jahr gerufen wurde, sind überschaubar – und das bei 118 Einsätzen im Jahr. Die Bekämpfung von Feuer ist seit einigen Jahren längst nicht mehr der Hauptgrund, warum die etwa 50 aktiven Mitglieder alarmiert werden. Ob die Suche nach einem Surfer in Heiligendamm, das Bringen des Notarztes vom Hubschrauber zum Einsatzort oder die Beseitigung von Sturmschäden: Die Einsätze sind vielfältig.

„Wir haben immer mehr technische Hilfeleistungen als Brände“, sagt Wehrführer Olaf Schulz. Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr allein 21 Mal gerufen, um den Notarzt, der auf dem Gelände der Feuerwehr landet, zu seinem Einsatzort zu bringen. Notarztzubringer heißt das Stichwort in der Statistik. Zudem beschäftigen Unwettereinsätze, verursacht durch Sturm oder Starkregen, die Feuerwehr immer mehr. Der Schwerpunkt der Einsatzorte liege laut Olaf Schulz auf Bad Doberan. In andere Gemeinden würde die Wehr nur noch ausrücken, wenn bestimmte Fahrzeuge wie die Drehleiter benötigt würden. „Dass die ganze Feuerwehr massiv woanders gebraucht wird, ist nicht mehr so. Die Feuerwehren um uns herum sind sehr leistungsfähig.“

In ihre eigene Leistungsfähigkeit investiert die Doberaner Wehr regelmäßig mit Ausbildung – in Coronazeiten digital – und Schulungen. Die Stadt und Sponsoren helfen bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge, Gerätschaften und Kleidung. Die Lieferung des neuen Drehleiterfahrzeuges steht kurz bevor. Ein neuer Rüstwagen sei für 2024/2025 vorgesehen. 11 400 Euro wurden im vergangenen Jahr in neue Geräte investiert, darunter LED-Flutlichtscheinwerfer oder ein „Gerätesatz Absturz“, ein Sondergeschirr, mit dem Einsatzkräfte an absturzgefährdeten Bereichen noch mal besser gesichert werden können.

Bedingungen für Wasserrettung in Heiligendamm nicht optimal

Problematisch bleibt die Wasserrettung in Heiligendamm. Hier müsse der Trailer samt Boot von der Rampe über den Strandsand ins Wasser gezogen werden. „Im Sommer helfen uns die Urlauber, aber im Winter ist das ein Problem“, sagt Olaf Schulz. Dazu habe es Gespräche mit Stadt und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt gegeben. Letzteres ist für Küstenschutz zuständig und muss bei Baumaßnahmen am Strand mit einbezogen werden. Laut Olaf Schulz sollen jetzt Verbesserungen am Trailer vorgenommen werden, damit dieser wendiger wird.

Ob Wasserrettung, Feuer löschen, Menschen aus verunfallten Autos befreien, Ölspuren beseitigen oder auf Straßen gefallene Bäume zersägen: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan ist seit 140 Jahren im Einsatz. Das wird dieses Jahr mit einem Festempfang am 22. April, einem Tag der offenen Tür am 23. April und einem Feuerwehrball am 7. Mai gefeiert, kündigt Wehrleiter Olaf Schulz an. Eine Arbeitsgruppe sei mit den Vorbereitungen befasst. So viel verrät er schon: Am 23. April soll es einen Festumzug mit neuen und traditionellen Fahrzeugen durch die Stadt geben. Zudem sind eine Technikschau, Übungen und Überraschungen auf dem Feuerwehrgelände geplant.

Von Anja Levien