11 Millionen Euro stehen in Mecklenburg-Vorpommern für die Anschaffung mobiler Endgeräte für Schulen zur Verfügung. Davon kommen zehn Millionen vom Bund, eine Million vom Land.

27 000 Geräte können damit gekauft werden. 120 Laptops schafft Bad Doberan für die Schulen in Trägerschaft der Stadt an.

26 269 Euro erhält das Amt Bad Doberan-Land für die Anschaffung der Endgeräte für die Conventer-Schule in Rethwisch, 6103 Euro die Gemeinde Parkentin für die Grundschule in Parkentin, 29 142 Euro die Gemeinde Satow für die „Schule am See“, 4906 Euro die Stadt Rerik für die Grundschule Rerik, 8198 Euro Kröpelin für die Grundschule, 59 121 Euro die Stadt Kühlungsborn für Grundschule und Schulzentrum, 25 731 Euro die Stadt Neubukow für Grundschule und Regionale Schule und der Landkreis Rostock 400 150 Euro für die Schulen in seiner Trägerschaft, darunter das Gymnasium Bad Doberan.