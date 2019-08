Bad Doberan

Seit 133 Jahren dampft der Molli an der Ostseeküste. Am 9. Juli 1886 wurde der Zugbetrieb zwischen Bad Doberan und Heiligendamm aufgenommen. Grund: Großherzog Friedrich Franz I. gründete 1793 an der Ostseeküste mit Heiligendamm das erste deutsche Seebad. Von Bad Doberan aus reisten Herzöge, gehobene Gesellschaft, Bedienstete und Badegäste meist mit Kutschen und zu Pferd an den Ausflugs- und Vergnügungsort. Der Bedarf nach Beförderung wuchs, so dass schon 1836 der Bau einer Eisenbahn für die Strecke angeregt wurde. Doch erst als Doberan 1883 mit Wismar und Rostock über die Eisenbahn verbunden war, kamen die Gespräche wieder auf eine Verbindung bis Heiligendamm. 1886 begann der Bau.

1890 wurde die Schmalspurbahn vom mecklenburgischen Staat aufgekauft und verstaatlicht. 1908 wurde die Streckenverlängerung bis Arendsee (heute Kühlungsborn-West) beschlossen und 1910 eröffnet. Seitdem dampft der Molli zwischen den Orten hin und her.

1995 wurde die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH & Co. KG gegründet. Gesellschafter sind der Landkreis Rostock, die Städte Bad Doberan und Kühlungsborn sowie einige Privatpersonen. Diese hatten jüngst beschlossen, eine Streckenverlängerung bis nach Rerik und Warnemünde prüfen zu lassen.

Von Anja Levien