Bad Doberan ZOB Bad Doberan - 16-Jähriger belästigt Jugendliche und verletzt Polizisten Am Bad Doberaner Busbahnhof hat am Dienstag ein junger Mann eine Jugendliche belästigt. Als Polizeibeamte eintrafen, leistete er heftige Gegenwehr.

Am ZOB in Bad Doberan hat am Dienstagmittag ein 16-Jähriger eine Jugendliche belästigt. Quelle: Anja Levien