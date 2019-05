Alljährlich wird in Deutschland anlässlich des israelischen Unabhängigkeitstages, dem 14. Mai, in zahlreichen Orten ein Israeltag begangen. In Kröpelin, wo bereits im Mai 2012 und 2016 deutsch-israelische Kulturtage stattfanden, gibt es jetzt einen hochwertigen Katalog zur deutsch-israelischen Kunstausstellung „Der Himmel ist blau“.