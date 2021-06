Kröpelin

Zum zweiten Mal in diesem Jahr können sich Impfwillige in Kröpelin ihre Spritze gegen das Coronavirus holen. Dr. Jörn von Campenhausen bietet am 24. Juni Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer in seiner Praxis an.

Von 10 bis 17 Uhr kann jeder ohne Anmeldung in die Praxis, Rostocker Straße 6, kommen. 200 Impfungen ständen für die Erstimpfung zur Verfügung. Der Impfausweis sowie die Versichertenkarte der Krankenversicherung seien mitzubringen. Geimpft werden alle im Alter ab zwölf Jahren.

Die Stadt Kröpelin hatte gemeinsam mit zwei Ärzten, den Sanitätern der Johanniter und der Freiwilligen Feuerwehr am 1. Mai einen Impftag organisiert. Damals ließen sich 110 Männer und Frauen im Alter von über 60 Jahren mit Astrazeneca impfen.

Von Anja Levien