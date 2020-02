Bad Doberan

Das Spendenkonto für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist geschlossen. 22 990 Euro waren am Ende für den Treffpunkt Suppenküche eingegangen. Das Geld wurde jetzt an die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Bad Doberan als Träger des Treffpunkts Suppenküche übergeben.

„Das ist eine tolle Unterstützung“, sagt Barbara Niehaus, Leiterin der Suppenküche. Der Treffpunkt im Gemeindehaus der Kirchgemeinde im Klostergelände bietet jeden Tag allen eine warme Mahlzeit, ist Treffpunkt für jeden und engagiert sich für Kinder und Jugendliche. 100 000 Euro sind im Jahr notwendig, um den Treffpunkt Suppenküche offen halten zu können. Bisher konnten die Personalkosten für die drei Festangestellten jedes Jahr bis zu 90 Prozent über EU-Fördermittel gedeckt werden. Weil diese Fördermöglichkeit ausgelaufen war, unterstützte die Weihnachtsaktion das Projekt, die OZ rief zum Spenden auf.

Lesen Sie auch: Treffpunkt Suppenküche braucht dringend Unterstützung

„Das ist großartig. Danke an die Leser, an die OSTSEE-ZEITUNG und an die Ostseesparkasse Rostock“, sagt Pastor Albrecht Jax. So ein Projekt zu finanzieren, sei nur gemeinsam möglich. „Wenn wir über ein Konto die Möglichkeit schaffen können, einen Beitrag zu leisten, ist das das Mindeste, was wir machen können“, sagt Guido Krüger, Filialleiter der Ostseesparkasse Rostock in Bad Doberan, die das Spendenkonto kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte.

„Wir bekommen von allen Seiten Unterstützung“, freut sich Albrecht Jax. So hätten die Chöre Reriker Heulbojen und der Lehrerchor Bad Doberan 1026 Euro an Spenden für den Treffpunkt Suppenküche gesammelt.

Auf dem Spendenkonto sind bis Mitte Januar noch Spenden eingegangen. Vielen Dank an: Frauke Kock, Judith Köpnick, Margitte Meier, Ursula Harms, Kirsten Noerenberg, Harry Ahlgrimm, die Kunden der Kamp-, Molli- und Buchenbergapotheken, Ingrid Kruth, Carola Bardehle, Jurgen Schulz, Gunter und Brigitte Heilemann, Uwe und Kerstin Gnoerrlich, Harro Dahnke und Sylvia Gröner-Dahnke, Christina Harms, Gerhard und Anne Beimel sowie der Klasse Dzaebel der Regenbogenschule und allen anonymen Spendern.

Lesen Sie auch:

Von Anja Levien