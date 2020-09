Kühlungsborn

1995 beginnt die Geschichte der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. Damals am 1. Oktober ging die Schmalspurbahn in private Hand. Das sollte dieses Jahr eigentlich mit einer Festwoche und dem Besuch des „Schweineschnäuzchens“ von der Nordseeinsel Borkum, das 1940 als „Wismarer Schienenbus T1“ in der Triebwagenfabrik Wismar für die Borkumer Kleinbahn GmbH gebaut wurde, gefeiert werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Feier abgesagt und dafür ein Fotowettbewerb ins Leben gerufen.

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH und die OSTSEE-ZEITUNG suchen die schönsten Fotos der Schmalspurbahn der vergangenen 25 Jahre. „Wir freuen uns auf eine bunte Vielfalt an Fotografien von unseren Lokomotiven und Bahnhöfen und sind sehr gespannt, aus welchem Blickwinkel der Molli schon eingefangen wurde“, sagt Molli-Marketing-Mitarbeiterin Annemarie Böhme.

Preise für die besten 25 Fotos

Vom 21. bis 30. September können dann die Leser der OZ ihr Gewinnerbild aus allen Einsendungen wählen. Den besten 25 Fotografien winken tolle Preise vom Molli-Schwibbogen bis zur Räucherlok. Und auch das Abstimmen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmenden verlost die OSTSEE-ZEITUNG ihren Kalender „Schöne Ostsee“. „Wir wollen dieses Jahr zusammen mit allen Molli-Fans die letzten 25 Jahre feiern und das geht derzeit am besten digital mit Fotografien“, so Molli-Chef Michael Mißlitz.

Landkreis, Bad Doberan und Kühlungsborn als Gesellschafter

1995 wurde die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH gegründet und ein neues Betriebskonzept erarbeitet, um die drohende Stilllegung zu verhindern, informiert die Bäderbahn. Der bisherige Eigentümer, die Deutsche Bahn AG, hatte kein Interesse mehr an dampfbetriebenen Schmalspurbahnen. In den folgenden Jahren wurden die von der DB AG übernommenen Fahrzeuge und Anlagen nach historischen Vorbildern saniert.

„Durch den Mut des damaligen Landkreises Bad Doberan und der Städte Kühlungsborn und Bad Doberan sowie die Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern konnten wir ein modernes Dienstleistungsunternehmen in historischem Erscheinungsbild schaffen, um sowohl Einheimischen als auch Touristen längst vergessene Eisenbahnromantik zu bieten“, sagt Landrat Sebastian Constien ( SPD) zum 25. Bestehen des Unternehmens. Der Landkreis und die Städte Bad Doberan und Kühlungsborn sind unter anderem Gesellschafter. Rund 500 000 Fahrgäste zählt der Molli im Schnitt im Jahr.

Von Anja Levien