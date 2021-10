Bad Doberan

Ein Bad im Torf in der Dr.-Ebel-Fachklinik Moorbad Bad Doberan ist das absolute Highlight für die Patienten der Rehaklinik. Es ist eine Besonderheit und ein Grund, dass sich die Münsterstadt Heilbad nennen kann. Seit 25 Jahren baden die Männer und Frauen, die orthopädisch oder rheumatisch behandelt werden, in der Klinik an der Schwaaner Chaussee in dem Torf. Denn am 1. Oktober 1996 wurde das neue Gebäude eröffnet. Als weiteres Highlight soll bald der Heilwald dazukommen.

1992 hatte Familie Ebel das alte Moorbad – heute eine Ruine in unmittelbarer Nähe – mit der Auflage übernommen, eine neue Klinik in Bad Doberan zu errichten. Mit 230 Betten und über 4000 Patienten im Jahr ist diese heute ein beutender Standort für die Behandlung von chronischen Erkrankungen und Anschlussbehandlungen im Bereich der Orthopädie und Rheumatologie. Blickt man auf die vergangenen 25 Jahre zurück, standen am Anfang und am Ende eine Krise.

„Wir hatten einen schwierigen Start. 1997/98 gab es eine Krise im Gesundheitswesen, 30 000 Rehabetten wurden in Deutschland abgebaut“, erläutert Moorbad-Direktor Rainer Grimm. „Genau zu diesem Zeitpunkt ist unsere Klinik in Betrieb gegangen.“ Damals habe die Auslastung bei 45 Prozent gelegen. „Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit.“ Die Nachfrage ging zurück, die Zuzahlungen ebenso, Patienten hätten mehr Eigenanteil zahlen müssen. „Es wurde diskutiert, ob eine Reha medizinisch notwendig ist.“ Ab 2005 hätte sich dann die Situation verbessert. Heute werde eine Reha von allen Beteiligten akzeptiert.

Altes Moorbad 1992 haben die heutigen Dr. Ebel Fachkliniken das Moorbad an der Bahnhofstraße übernommen. Seit 1996 die neue Klinik wenige hundert Meter weiter eröffnet wurde, steht das früher auch Stahlbad genannte Gebäude leer. Seitdem wechselte ein paar Mal der Besitzer. 2014 wurde es zwangsversteigert. David Corleis erhält den Zuschlag. Wie dieser ankündigt und Bürgermeister Jochen Arenz bestätigt, sollen im gemeinsamen Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt sowie Wirtschaft und Tourismus am Dienstag, Pläne für das Areal vorgestellt werden. Bisher war immer von einem Hotel die Rede.

Corona-Pandemie eine Herausforderung

Die Corona-Pandemie war ebenso eine schwere Zeit, habe zu Einbußen geführt. „Bei uns ging es noch. Wir haben die Auslastung für zwei Monate auf 50 Prozent runterfahren müssen, ab Juni 2020 konnten wir schon wieder mehr belegen.“ Jetzt sei die Klinik wieder voll hochgefahren. Corona-Regeln müssten dennoch eingehalten werden: Abstand halten, Maskenpflicht. „Es gibt auch Patienten und Mitarbeiter, die das nicht verstehen.“ Die Sauna sei noch geschlossen, ansonsten aber alle Anwendungen und Therapien wieder möglich. „Da bin ich sehr froh, dass wir die Sporthalle gebaut haben. Da können wir die Abstände einhalten.“

Rainer Grimm, Direktor des Moorbads Bad Doberan: „Der Heilwald würde sehr viel Positives für die Klinik und die Stadt bringen.“ Quelle: Moorbad Bad Doberan

Mit Blick in die Zukunft freut sich Rainer Grimm auf den Heilwald. „Der würde sehr viel Positives für die Klinik und die Stadt bringen und Patienten anziehen.“ Er würde Teil der Therapie werden. Der Heilwald stehe für Entspannung und Achtsamkeit. Zwei Mitarbeiter des Moorbads Bad Doberan haben sich dafür auch zu Waldtherapeuten ausbilden lassen. Diese würden den Wald jetzt schon nutzen. Mit Geräten und ausgebauten Wegen hätte er aber einen Mehrwert.

Heilwald auf 38 Hektar

Der Heilwald direkt hinter der Moorbadklinik wird seit 2017 von der Stadt geplant, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Als Gründe für die Verzögerungen wurden zuletzt der Starkregen im Jahr 2019, bei dem die Brücken weggerissen wurden, der Wintereinbruch im Frühjahr 2018, als keine Fällarbeiten möglich waren, sowie die Marktlage genannt. Auf 38 Hektar soll der Heilwald westlich der Moorbadklinik entstehen. Vorhandene Wege sollen erweitert und beschildert, Aussichtspunkte und Ruhezonen geschaffen, Brücken erneuert und Bewegungselemente aufgestellt werden.

Der Alltag in der Klinik sei für Patienten anstrengend. Beginnend mit Frühsport und Frühstück gehe es danach zu Einzel- oder Gruppenterminen, Seminaren und Vorträgen. „Das ist anstrengend und ist kein kuren. Das tut auch weh, Muskeln wieder aufzubauen“, sagt Rainer Grimm.

Das Torfbad sei bei den Patienten beliebt. „Für Patienten, die Schmerzen haben, bringt es sehr viel. Es wirkt stimulierend auf Muskeln und löst Verspannungen“, so der Direktor. So würden Patienten auch deshalb wieder nach Bad Doberan kommen.

Das Torf für das Moorbad Bad Doberan wird in der Conventer Niederung gestochen. Quelle: Moorbad Bad Doberan

Das Torf wird in der Conventer Niederung gestochen. Transport, Verarbeitung und Aufbereitung kosteten viel Geld. „Aber es ist eine Besonderheit, an der wir festhalten wollen.“ Zudem sei es das Aushängeschild der Klinik. „Wir sind das Moorbad.“ Mit dem selbst gestochenen Torf werde die Tradition der Badekultur seit 1793 in einer modernen Umgebung fortgesetzt.

Für die kommenden 25 Jahre glaubt Rainer Grimm, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken und Wirtschaft anhalte. Auch mit der Stadt arbeite die Klinik gut zusammen. Wünsche für die Zukunft: Weil der Weg in die Innenstadt für die Patienten, die gerade eine neue Hüfte erhalten haben, doch sehr weit, fände Grimm es gut, wenn der Citybus öfters am Moorbad halten würde.

Von Anja Levien