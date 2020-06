26 Hausgrundstücke am Haff verkauft

Pepelow

„Drei Häuser stehen schon und am heutigen Dienstag wurden weitere sechs begonnen. Das geht jetzt immer so zügig voran“, sagte gestern Horst Podßun von HP-Projekt aus Rakow über die „Haffdroom“-Baustelle zwischen Pepelow und Klein Strömkendorf. Auf 20000 Quadratmetern soll hier an der Landesstraße 12 bis Ende nächsten Jahres eine Feriensiedlung mit 28 reetgedeckten Häusern entstehen. 26 seien davon bereits bundesweit und in die Schweiz verkauft, informierte Horst Podßun weiter und erklärte, dass zur gewollten Unterschiedlichkeit der Häuser der Bauleiter des Ganzen, Florian Podßun, immer sagen würde: „Jeder soll nicht ein Haus bauen, sondern sein Haus. Sie sollen nicht unser Haus bauen, sondern ihr Haus.“

Haffdroom mit Friesenwall

Ein bisschen homogen solle das Erscheinungsbild der Anlage allerdings doch sein und deshalb habe man schon einen sogenannten Friesenwall anlegen lassen, heiß es. Das ist ein Steinwall, der die Hauptstraßen in dem Gebiet begleitet. HP-Projekt ist sowohl für die Baubetreuung, wie später auch für die Verwaltung des Komplexes zuständig. Der Generalunternehmer ist die Zimmerei Mirko Fedtke GmbH.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Thomas Hoppe