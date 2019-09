Kostenlos bis 15:21 Uhr 280 Kinder beim Crosslauf durch Neubukows Stadtwald Beim diesjährigen Crosslauf der Neubukower Grundschule „Am Hellbach“ gingen 230 Schulkinder und 50 Kita-Kinder an den Start. Hoch motiviert liefen sie je nach Jahrgang 600 oder 900 Meter vom Sportplatz durch den Stadtwald. Am Ende gab es für jeden Urkunden.

230 Grundschul- und 50 Kita-Kinder gingen am Dienstag in Neubukow an den Start für einen Crosslauf vom Sportplatz durch den Stadtwald. Quelle: Sabine Hügelland