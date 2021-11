Bad Doberan

Seit Mittwoch gelten im Landkreis Rostock die 2G-Regeln. Im Doberaner Münster schreckt das die Besucher nicht ab. Die Doberaner Dr. Ernst Ruickoldt und seine Frau Ursula waren am Mittwoch mit ihrem Enkel zu einem Ausflug in der Kirche. „Wir haben den Ausflug lange geplant und sind froh, dass er nicht ausfallen musste“, sagte Ernst Ruickoldt. Noch setze die Kirche sowieso auf 3G, erklärte Kustos Martin Heider.

Martin Heider, Kustos des Bad Doberaner Münsters Quelle: Henrietta Hartl

„Wir klären gerade, in welchen Bereich die Kirche genau reinfällt. Möglicherweise gibt es auch Unterschiede zwischen den Besichtigungen und den Gottesdiensten“, sagte Heider. Denn die Kirche gelte wie Einzelhandel und Friseure als Grundversorger. Generell seien sie aber dabei, alles zu tun, um die Pandemie durch geeignete Maßnahmen mit einzudämmen.

„Wir haben überall Hinweisschilder, die auf die Regeln hinweisen. Und auch die Ein- und Ausgänge haben wir schon lange geregelt“, sagte Heider. Im Kirchenraum weisen Pfeile auf dem Boden den Rundgang. Inzwischen mache sich die Nebensaison bemerkbar, denn die Besucherzahlen sinken.

Keine Beschwerden über die Regeln

Auch im Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan gehen die Gästezahlen zurück. Doch wegen der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie habe sich noch niemand beschwert. „Die Leute sind alle sehr verständlich und zeigen ihre Nachweise vor“, sagte Museumsmitarbeiterin Maren Engel. In dem Museum gilt seit Mittwoch definitiv die 2G-Regel.

Gleiches gilt für die Fitnessstudios von Karsten Luther, die er unter anderem in Bad Doberan und Tessin betreibt. „Die meisten meiner Mitglieder sind geimpft“, sagte der Geschäftsmann. Den Mitgliedern, die keine Impfung haben, biete er an, dass sie ihren Vertrag pausieren können. „Meine Mitglieder wissen, dass ich nichts dafür kann und reagieren dementsprechend verständlich“, sagte Luther.

Karsten Luther betreibt das Fitnessstudio „fit+“ in Tessin. Quelle: Stefanie Adomeit

Er selbst ist überzeugt, dass es bessere Möglichkeiten geben müsste und die Politiker mehr auf die Nachbarländer und deren Maßnahmen schauen sollten. „Wir wissen durch die Luca-App und so weiter, dass die meisten Infektionen auf Großveranstaltungen erfolgen und nicht nach einem Besuch im Fitnessstudio.“ Dennoch setze der ehemalige Polizist die Regeln durch. Seine Mitglieder kämen derzeit regelmäßig, sie wollen sich fit halten. „In dieser Jahreszeit geht es auch schon darum, sich körperlich für das Weihnachtsessen fit zu machen“, sagte Luther.

Kaum Veränderungen in der Gastronomie

Im Restaurant Klosterküche in Bad Doberan laufe das Geschäft wie vorher. „Es macht keinen großen Unterschied, ob wir 3G oder 2G durchsetzen“, sagte Geschäftsführer des Restaurants Robert Leiser. Es geben nur vereinzelte Tischreservierungen, die abgesagt wurden. Es komme auch vor, dass bei einem der größeren Tische einige wenige der angekündigten Personen absagen.

Robert Leiser, Geschäftsführer des Restaurants Klosterküche in Bad Doberan. Quelle: Robert Leiser / Klosterküche

„Aber das ist wirklich nur vereinzelt“, erklärte Leiser. Seine Gäste könnten sich die Speisen sowieso auch zum Mitnehmen holen und dann zu Hause essen. „Und das sogar zwei Euro günstiger.“ Er hoffe, dass diese Maßnahmen nicht für immer sind. „Das Gute an einer Welle ist ja, dass sie auch wieder abebbt“, erläuterte Leiser.

Die Auftragsbücher für große Weihnachtsfeiern und Familienfeiern seien in diesem Jahr nicht mehr so voll wie noch 2019 oder 2018, aber auch dafür habe er Reservierungen. „Es gibt natürlich Unsicherheiten in den Firmen eine Veranstaltung zu planen, bei den sich ändernden Regeln. Das ist verständlich.“ Schließlich seien auch nicht immer alle Mitarbeiter einer Firma geimpft und könnten dann nicht teilnehmen.

Verzicht wäre ärgerlich

Insgesamt seien seine Gäste aber entspannt und die meisten sowieso geimpft. Bisher habe er keine Probleme mit der Umsetzung der Regeln gehabt.

Im Pandino in Bargeshagen gelten ebenfalls die 2G-Regeln. Jens Lehmann, Betriebsleiter des Joho-Parks zu dem der Indoorspielplatz gehört, kann aber noch nichts über die Auswirkungen sagen. Dafür sei es zu früh, denn der Spielplatz habe erst am frühen Nachmittag geöffnet. Es seien jedoch Kinder da. „Wir haben ein erhöhtes Telefonaufkommen. Das spüren wir schon seit ein paar Tagen“, sagte Jens Lehmann.

Die häufigste Frage sei, ob bei den Kindern der Test aus der Schule reicht. „Da müssen wir uns auch noch rechtlich genau absichern, welcher Test ausreicht. Ansonsten versuchen wir Ängste oder Befürchtungen zu nehmen“, so Lehmann. Sport und Bewegung würden das Immunsystem der Kinder stärken, ebenso wie soziale Kontakte, ist er überzeugt.

„Wenn Kinder jetzt an ihren Freizeitmöglichkeiten gehindert werden, weil ihre Eltern vielleicht nicht geimpft sind, wäre das sehr ärgerlich“, erklärte Lehmann. Ansonsten bemühen er und seine Mitarbeiter alle, die reserviert haben, über die aktuellen Regeln zu informieren. „Nicht, dass jemand am Sonnabend kommt und das nicht wusste“, sagte Lehmann.

