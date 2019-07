Bad Doberan

„Als dieses Festival 1990 auf einem Traktorhänger in der Klosterruine begann, hätte sicher niemand gedacht, dass man einmal auf 30 Zappanalen zurückblicken kann“, sagt Thomas Weller vom Verein Arf Society. „Und die Veranstaltung ist in den ganzen Jahren nicht ein Mal ausgefallen – auch das ist schon was Besonderes.“

Dabei ging es für die Zappanale vom Klostergelände nach Althof über Kühlungsborn, Stralsund und Rostock 1999 das erste Mal auf die Galopprennbahn. „Damals galten wir als das Kontrastprogramm zu den Renntagen“, erinnert sich Veranstalter Wolfhard Kutz. „Das Motto war: ‚Weiße Hüte und lange Haare‘.“

129 Musiker, 230 Helfer, riesige LED-Wand

Kontrastprogramm ist das Festival zu Ehren des US-amerikanischen Musikers Frank Zappa (1940-1993) längst nicht mehr, hat sich weit über die Grenzen der Münsterstadt hinaus einen Namen gemacht. Das 30-jährige Jubiläum ist jetzt in vielerlei Hinsicht rekordverdächtig: 129 nationale und internationale Musiker treten auf den Bühnen auf, dazu gibt’s eine sieben mal vier Meter große LED-Wand, rund 230 Helfer sind im Einsatz: „Zu solch einem Anlass kann man schon mal das komplette Programm abfahren“, findet Wolfhard Kutz. „Allein 22 Musiker kommen über den Großen Teich aus den USA – und auch unsere Fans reisen aus ­aller Welt an.“

Kein Wunder: „Die Zappanale ist für viele wie ein großes Familien-Treffen“, erklärt Mitorganisatorin Tracy Kutz. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren schon einen guten Namen erarbeitet – das sehen auch die Künstler.“ Mehr als 100 Bewerbungen habe es allein in diesem Jahr gegeben. Am Samstag stehen etwa ab 22 Uhr 17 Musiker mit der „Ed Palermo Big Band“ auf der Bühne, „die im gesamten New Yorker Raum die erfolgreichste Zappa-Cover-Band ist“, sagt Wolfhard Kutz.

Brennen für die Zappanale (v.l.): Thomas Weller, Tracy Kutz, Wolfhard Kutz und Rimbert Schickling. Quelle: Lennart Plottke

Außergewöhnlich auch der Auftritt der 30-köpfigen „Ensemble Musikfabrik Köln“ gemeinsam mit „Special Guest“ Napoleon Murphy Brock am Sonntag um 15 Uhr. Bereits am Freitag wollen Mitglieder der Schlagzeuggruppe des Saarländischen Staatsorchesters ab 22.30 Uhr mit „Percussion Under Construction“ einen Konzertauftritt der anderen Art hinlegen. „Bei der Auswahl der Musiker haben wir in diesem Jahr die Fans stärker miteinbezogen“, erklärt Tracy Kutz. „Wir sind jetzt auch mehr auf Social Media wie Facebook oder Instagram aktiv – so fühlt sich das Publikum mitgenommen.“

400 000 Euro Gesamtkosten

Satte 400 000 Euro kostet die mehrtägige Veranstaltung mittlerweile – „dazu gehört neben den Gagen vor allem auch die technische Ausstattung“, macht Wolfhard Kutz deutlich. „Das zu stemmen wird immer schwieriger – auch, weil es immer weniger Sponsoren gibt.“ Dennoch: „Wir sind nicht auf die Hilfe von Konzern-Sponsoren angewiesen – darauf bin ich schon stolz.“

„Die Leute denken immer, dass die Zappanale so ein schönes, kleines Hippie-Festival ist“, sagt Rimbert Schickling, der mit insgesamt 16 Helfern für einen reibungslosen Ablauf auf beiden Bühnen sorgen wird. „Im Hintergrund ist das aber eine richtige High-End-Produktion.“ An allen Tagen werde es regelmäßige Schallpegelmessungen geben, kündigt Schickling an: „Damit können wir bei Bedarf unmittelbar und sehr flexibel reagieren – etwa wenn der Wind plötzlich dreht.“ Mit dieser Methode habe man seit vier Jahren die vorgegebenen Immissions-Richtwerte eingehalten, betont Schickling.

Tickets und Parken Karten gibt’s an der Tageskasse. Sie kosten für die gesamte Zappanale 260 Euro (Sozial-Ticket 160 Euro, Schüler/Studenten 99 Euro), Tagestickets kosten 130 bzw. 50 Euro. Parkplätze gibt es direkt auf dem Gelände vor der Rennbahn. Dabei können die Festivalbesucher auch ihr Zelt aufschlagen – die Kosten dafür sind im Ticket-Preis enthalten. Darüber hinaus ist auch ein Kurzpark-Bereich eingerichtet. Immer mehr Fans reisen auch mit dem Wohnwagen an – sollte Strom benötigt werden, kann man sich am Kassenbereich melden.

Startschuss auf dem Kamp

Mit Musik abseits der Rennbahn geht’s traditionell schon am Donnerstag ab 16 Uhr auf dem Kamp los. Auch in diesem Jahr wieder mit dabei ist die Rostocker Band „Bad Penny“, dazu kommen „MagNiFZnt“ aus Schweden oder auch die international besetzten „Dirty Feetz“. „Das ist nicht nur das Warm-up für unsere Gäste“, erklärt Tracy Kutz. „Vor allem die Doberaner können so ein bisschen die Zappanale-Atmosphäre aufsaugen – wir als Veranstalter möchten uns damit auch bei den Einwohnern bedanken, die unsere Besucher immer so liebevoll aufnehmen.“

Im Kamp-Theater wird um 19 Uhr der Film „Kosmische Brocken“ gezeigt, in dem die Geschichte der Zappanale erzählt wird. Die Dreharbeiten haben bereits vor 26 Jahren am Todestag Zappas begonnen. „In diesem Film geht es um die Krankheit, die uns alle erwischt hat“, bringt es Thomas Weller auf den Punkt. „Im Kino wird es von Donnerstag bis Sonntag mehrere Sondervorstellungen geben.“ Dazu stellt Zappas Schwester „Candy“ Patrice ab 20.45 Uhr im Kamp-Theater ihr neues Buch „My Brother Was A Mother – Take 3“ vor.

„Die Zappanale dauert jetzt schon länger, als die Mauer in Deutschland gestanden hat“, sagt Wolfhard Kutz und lacht. „Nächstes Ziel ist, dass wir älter werden als die DDR!“

Zur Galerie Impressionen aus 30 Jahren Zappanale

Lennart Plottke