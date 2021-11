Kühlungsborn

Bitteres Fazit nach zwei Anordnungen zur Quarantäne an der Fritz-Reuter-Grundschule Kühlungsborn: „Man hätte die Kinder früher nach Hause schicken sollen.“ Das sagt eine Sprecherin der Schule, die nicht genannt werden möchte. Grund dafür: Die von einer Corona-Infektion betroffenen Kinder haben teilweise ihre Eltern angesteckt. Das hätte womöglich verhindert werden können, wenn das Gesundheitsamt früher und konsequenter reagiert hätte.

Am 3. November war bekannt geworden, dass es einen Corona-Ausbruch in einer Klassenstufe gegeben hatte. In einem Brief teilte die Schule den Eltern mit, dass es sich um „mehr als zwei Fälle“ handele. Und: „Der Infektionsweg ist bekannt.“

Daraufhin wurden die ungeimpften Schüler und Beschäftigten per Allgemeinverfügung des Landkreises als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Geimpfte Schüler und Beschäftigte, die Kontaktpersonen waren, konnten weiter zur Schule gehen und dort arbeiten – so sieht es die aktuell geltende Corona-Landesverordnung vor.

„Einige Lehrer sind richtig krank“

Dieses Vorgehen reichte aber offenbar nicht aus, um die Verbreitung einzudämmen, so die Beobachtung der Lehrkraft. Weitere Schüler und Kollegen infizierten sich. „Bei einigen Kindern sehen wir leichte bis etwas schwerere Verläufe. Aber einige Lehrer sind richtig krank“, so die Sprecherin der Schule. Am 8. und 9. November wurden die Quarantänemaßnahmen deshalb auf die gesamte Grundschule erweitert. Am Freitag teilte der Landkreis Rostock schließlich auf OZ-Nachfrage mit, dass es nunmehr 33 Fälle gebe – 30 Schüler und drei Mitarbeiter. Und: „Der Infektionsweg ist nicht bekannt.“

Eine Zuspitzung die wohl auch einige Eltern mit Unmut aufnehmen, wie man vonseiten der Schule andeutet. Zitieren lassen, möchte man sich aber nicht. Nur so viel: „Die Reaktionen reichen von Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, bis zu großem Ärger.“

Schüler bis Mittwoch wieder zurückerwartet

Die Grundschule Fritz-Reuter bietet aktuell eine Notbetreuung an. Diese dürften alle Kinder besuchen, die im November nicht in der Schule waren und zudem geimpft sind. Davon machen aber keine Eltern gebrauch. Stattdessen seien alle Kinder mit Aufgaben ausgestattet worden, die aus Bereichen stammen, die sie schon kennen. Sie sollen ihr Wissen damit vertiefen, müssen sich aber kein neues Wissen aneignen, heißt es aus der Grundschule.

Die Klasse, die als erste in Quarantäne ging, werde bereits am Montag in den Präsenzunterricht zurückkehren. Alle anderen können sich gestaffelt am Montag und Dienstag wieder freitesten. Bei einem negativen Testergebnis kehren auch sie wieder in die Klassen zurück. „Wir denken, dass die Kinder am Mittwoch alle wieder in der Schule sind“, schätzte die Sprecherin ein.

Von Juliane Schultz