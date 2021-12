33 Jahre in Stadtverwaltung Neubukow: Frank Marienberg geht

Neubukow

Nach mehr als 33 Jahren in der Stadtverwaltung von Neubukow geht Frank Marienberg zum Ende des Jahres in den vorzeitigen Ruhestand. Zuletzt war er Leiter der Kämmerei und zweiter stellvertretender Bürgermeister. Am Donnerstag wurde er von der Stadtvertretung verabschiedet.

Kämmerer hat gut gewirtschaftet

„In seiner Zeit als Kämmerer hat er die liquiden Mittel durch sein Zutun verdreifacht“, sagt Bürgervorsteher Matthias Klan. „Das heißt nicht, dass wir nicht investiert haben. Wir haben Geld ausgegeben, aber wir haben gut geplant und gut gewirtschaftet. Wir können aktuell viel umsetzen.“ Derzeit wird in Neubukow eine neue Grundschule gebaut, die Sportstätte am Sportplatz Wismarsche Straße wird saniert. „Es ist eines seiner Verdienste, was in der Stadt passiert ist.“

Frank Marienberg bedankte sich bei den Stadtvertretern für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen. Er habe in seiner Zeit bei der Stadt Neubukow zwei Gesellschaftssysteme, drei Bürgermeister und mehrere Generationen von Stadtvertretern und berufenen Bürgern erlebt.

Besonderen Dank richtete er an Bürgermeister Roland Dethloff, der immer ein offenes Ohr gehabt und ihn unterstützt habe. Auch mit den Kollegen sei es immer eine sehr konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit gewesen. „Es hat über die Jahre viel Spaß gemacht.“

Mariensbergs Nachfolgerin wird Angela Rosenau, die nach Zustimmung der Stadtvertreter zur zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin ernannt wurde. Das hatte Bürgermeister Dethloff aufgrund „der fachlichen Kompetenz und guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“ vorgeschlagen.

Von Anja Levien