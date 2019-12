37-Jähriger fährt Fußgänger in Bad Doberan an – und flieht zunächst

Bad Doberan

Ein 64-jähriger Fußgänger ist am Montagabend von einem Auto erfasst worden. Er war gegen 18.15 Uhr In der August-Bebel-Straße in Bad Doberan ( Landkreis Rostock), Höhe Kamp, unterwegs, als der Wagen beim Überqueren der Straße in ihn hineinfuhr. Der schwer verletzte Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Krux: Der Autofahrer floh zunächst von der Unfallstelle. Doch anscheinend meldete sich sein Gewissen, so dass er doch wieder zurückkehrte. Wie sich herausstellte, war der 37-Jährige alkoholisiert. Er saß nach einem ersten Test mit 0,85 Promille hinterm Steuer. Ihm wurde Blut abgenommen und der Führerschein entzogen.

Lesen Sie auch:

Von OZ