Bad Doberan

Bus- und Bahnunternehmen im Landkreis Rostock sehen bei einer 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr vor allem die Kontrollen als schwierig an. „Das wird nicht funktionieren“, sagt Michael Mißlitz, Chef der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH, deutlich. Auch der Verkehrsverbund Warnow, zu dem der Molli und das Busunternehmen Rebus zählen, sagt klar, dass lückenlose Kontrollen nicht möglich seien. Die künftige Ampelkoalition im Bund plant eine 3G-Regelung. Das heißt, in Bus und Bahnen dürften nur noch geimpfte, getestete oder genesene Personen fahren.

„Wir erfüllen eine Daseinsfürsorge, wir haben eine gesetzliche Beförderungspflicht. Wir müssen dem Grunde nach jedem mitnehmen“, sagt Michael Mißlitz. Die Fahrgäste des Molli werden während der Fahrt kontrolliert, ob sie einen Fahrschein haben. „Wir können vor der Abfahrt die 3G-Regel nicht sicherstellen.“

Kontrolle beim Einstieg nicht leistbar

Denn die Mitarbeiter auf dem Zug haben sicherheitsrelevante Aufgaben im und am Zug. „Eine Kontrolle beim Einstieg wird nicht funktionieren.“ Das habe mehrere Gründe. Zum einen seien die Stehzeiten an den Haltestellen sehr gering. „Bei einer Kontrolle halten wir zu lange, fahren uns eine Verspätung rein, für die wir dann ans Land Strafe zahlen müssen.“ Zudem müssten an jeder Tür Mitarbeiter stehen. „Wir haben kein zusätzliches Personal dafür.“ Dieses sei auch gar nicht so leicht zu bekommen. Und selbst wenn der Arbeitsmarkt genügend hergebe, „wie sollen wir das finanzieren“? Schon heute fehle infolge der Coronapandemie Geld in der Molli-Kasse.

Dass alle Fahrgäste vorne einsteigen, funktioniere beim Molli nicht. „Während der Fahrt darf niemand über die Bühnen gehen.“ Eine Verteilung auf alle Waggons würde also eine längere Haltezeit nach sich ziehen.

Molli-Chef Michael Mißlitz: „Bei einer Kontrolle beim Einstieg halten wir zu lange, fahren uns eine Verspätung rein, für die wir dann ans Land Strafe zahlen müssen.“ Quelle: Anja Levien

Selbst wenn im Zug erst kontrolliert würde. Die Aggressivität der Fahrgäste in Bezug auf die Maskenpflicht und Coronaregeln habe bereits zugenommen. Da gehe es jetzt auch schon um Schutz des eigenen Personals.

Kontrolle nur stichprobenhaft überprüfbar

„Eine 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr wäre sicher nur stichprobenhaft überprüfbar“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Unser Fahrpersonal könnte die Durchführungskontrolle nicht übernehmen. Gegebenenfalls könnte über eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und Hinweisschilder auf die Testpflicht hingewiesen werden, wenn Fahrgäste nicht geimpft oder genesen sind.“ Darüber hinaus stelle sich die Frage, wie Testergebnisse eingeholt werden sollen, wenn die Fahrgäste den ÖPNV nutzen müssen, um zu einem Testzentrum zu kommen?

Für Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbund Warnow, sei es nachvollziehbar, dass angesichts der steigenden Inzidenzen entsprechende Verschärfungen im öffentlichen Verkehr diskutiert werden. „Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass in einem offenen System mit täglich mehreren Tausenden Fahrgästen keine lückenlosen Kontrollen stattfinden können. Gerade im Nahverkehr mit häufigem Fahrgastwechsel und Haltestellen in kurzen Abständen ist dies, wenn überhaupt, nur stichprobenartig umsetzbar. Ziel der Branche ist es seit Beginn der Pandemie, diese durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen bestmöglich einzudämmen.“

Er frage sich auch, wie bei weitergehenden Kontrollen die öffentliche Mobilität aufrechterhalten bleiben soll „und ob beispielsweise Kommunaler Ordnungsdienst und Bundespolizei die Kontrollen dann auch im ÖPNV durchführen“. Das Fahrpersonal der Verkehrsunternehmen könne die Kontrolle nicht übernehmen.

Attraktivität für Nahverkehr werde damit nicht verbessert

Was alle drei Geschäftsführer übereinstimmend sagen: Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs würde damit nicht gesteigert. Die 3G-Regel in Bussen und Bahnen spreche „dagegen, dass man mehr Personen auf die Schiene bekommen möchte“, so Michael Mißlitz. Eine derartige Festlegung und Regelung wäre wahrscheinlich nicht geeignet, die Attraktivität des ÖPNV zu steigern und Fahrgäste zurückzugewinnen, die infolge der Pandemie diesen nicht mehr nutze, ergänzt Thomas Nienkerk. Stefan Widmer: „Aus unserer Sicht hat sich die Maskenpflicht im ÖPNV bewährt und sollte in der aktuellen Situation weitergeführt werden.“

Von Anja Levien