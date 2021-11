3G in Bus und Molli: Das müssen Fahrgäste im Landkreis Rostock jetzt beachten

Bad Doberan

Es ist beschlossen: Auch in Bus und Bahn im Landkreis Rostock gelten die 3G-Regeln. Das Busunternehmen Rebus sowie die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH machen deutlich, dass die Kontrolle nicht vom Fahrpersonal durchgeführt werden kann beziehungsweise keine Priorität habe. Ab sofort dürfen nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler.

„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Stichprobenkontrollen zum Thema 3G machen“, informiert Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz. „Sie haben jedoch bereits sehr viele Aufgaben. Die Sicherheit, Leichtigkeit und Pünktlichkeit des Eisenbahnverkehrs hat auch ab Mittwoch wie schon immer bei uns oberste Priorität.“ Wenn nach der Erlössicherung und der Kontrolle der Maskenpflicht Zeit bleibe, würden die Molli-Mitarbeiter selbstverständlich auf Basis des Gesetzes auch die 3G-Regel bei fünf bis zehn Prozent der Fahrgäste versuchen zu kontrollieren.

Polizei und Ordnungsbehörde müssen unterstützen

„Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dabei die höchste Priorität. Da muss ich als Arbeitsgeber gerade und auch in diesen Zeit sehr darauf achten“, macht Mißlitz aber deutlich. „Wir sind keine Polizei- oder Ordnungsbehörde, dafür gibt es zu Recht staatliche Stellen.“

Das sieht auch Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer so. Dieser gab am Dienstag bekannt, dass die Beförderer zu stichprobenhaften Nachweiskontrollen verpflichtet seien, fügte aber hinzu, dass es sich beim einem Verstoß gegen die 3G-Regeln um eine Ordnungswidrigkeit handle. „Die Kontrolle zur Einhaltung der Regeln ist damit eine hoheitliche Aufgabe, die die kommunalen Verkehrsunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen alleine nicht durchführen können und dürfen. Ähnlich des Vorgehens bei der bisherigen Kontrolle der Maskenpflicht sind Sicherheitspartnerschaften zwischen Polizei, Bundespolizei, Ordnungsamt und Verkehrsunternehmen zielführend“, machte der Verkehrsminister deutlich.

Wie Michael Mißlitz informierte, würden die Molli-Mitarbeiter bei „Unannehmlichkeiten die Kontrollen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbrechen und die Züge weiterfahren lassen, und die Polizei an die Ausstiegsstation bestellen.“ Er hoffe, dass das Polizeireviere ausreichend Personal vorhielten, „da sonst unsere Anzeigen bei Nichtahndung ins Leere laufen werden“. Die Vergangenheit in dieser Pandemie hätte leider bereits mehrfach gezeigt, „dass auch die Ordnungsämter Kühlungsborn und Bad Doberan, die originär zuständig wären, über keine Personalressourcen für eine Zugbestreifung mit oder ohne uns besitzen“, so Mißlitz in Bezug auf die Kontrolle der Maskenpflicht.

Stadt Bad Doberan hilft bei der Bäderbahn aus

„Beim Molli sind wir Gesellschafter, da werden wir kontrollieren“, kündigt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz an. „Wir fahren nicht jeden Tag mit, aber wir machen Stichproben, um die Schaffner zu unterstützen.“ Beim Busunternehmen Rebus schaffe die Stadt es aber nicht, unterstützend mitzuwirken.

Die Mecklenburgische Bäderbahn unterstütze, wo es gehe, „die Erfüllung der politischen Forderungen, die sich aus dem neuen Paragraf 28b Infektionsschutzgesetz ergeben. Ohne massive staatliche Unterstützung von Landes-, Bundes- und Bereitschaftspolizei wird jedoch der Wunsch der Politik, die generelle 3G-Pflicht im öffentlichen Verkehr deutschlandweit durchzusetzen, ins Leere laufen“, benennt Michael Mißlitz seine Befürchtung. Er appelliere an alle Fahrgäste, sich umsichtig zu verhalten und aus eigenem Antrieb die gesetzlichen Regelungen einzuhalten.

Thomas Nienkerk, Geschäftsführer Rebus: „Wir haben uns darauf vorbereitet und alle Fahrzeuge mit entsprechenden Piktogrammen beklebt.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Busse des Unternehmens Rebus im Landkreis Rostock werden mit Aufklebern verziert, die auf die neuen Corona-Regeln aufmerksam machen. „Wir haben uns darauf vorbereitet und alle Fahrzeuge mit entsprechenden Piktogrammen beklebt“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thoms Nienkerk. Zum Thema Kontrollen sagt er deutlich: „Die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr ist sicher nur stichprobenhaft überprüfbar. Unser Fahrpersonal kann die Durchführungskontrolle nicht übernehmen.“ Hier liege die Entscheidung aber beim Busfahrer, sich den Nachweis zeigen zu lassen. Aktiv müsse er nicht vorgezeigt werden.

Am Mittwochvormittag sei die Umsetzung der 3G-Regeln in den Bussen reibungslos verlaufen. „Mir sind bisher keine Zwischenfälle bekannt“, so Nienkerk. „Wir sollten den Fokus auch nicht bei der Kontrollpflicht sehen, sondern an die Vernunft der Menschen appellieren.“

Von Anja Levien