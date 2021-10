Bad Doberan

Sie wollen sicher gehen: Viele Veranstalter lassen inzwischen nur noch Personen zu, die entweder gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind oder einen negativen Test vorlegen können. Dazu gehören auch die Bad Doberaner Sportvereine. „Wir haben sehr gute und positive Erfahrungen gemacht“, sagt Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner FC. „Die meisten sind geimpft und haben den Nachweis. Genesene hatten wir selten, alle anderen haben einen Test.“

Die Testung habe der Verein nur in Innenräumen verlangt, beispielsweise bei Mitglieder- und Trainerversammlungen. Das sei relativ überschaubar, werde in der kalten Jahreszeit aber wahrscheinlich etwas mehr werden. Am Eingang kontrollieren Vereinsmitglieder. „Wir haben das vorher kommuniziert“, sagt Andreas Jahncke. „Die Leute, die gekommen sind, wussten Bescheid.“ Auch die Handballer des DSV spielten am vergangenen Samstag unter 3G-Regeln.

„Niemand sollte ausgegrenzt werden“

In Bastorf hat man unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Dort müssen unter anderem die Besucher der Gemeindevertretersitzung geimpft, genesen oder getestet sein. „Es ist ja teilwiese nicht anders möglich“, sagt Bürgermeister Marko Porm. „Die Leute reagieren mit Verständnis, es funktioniert gut.“ Es gebe nur wenige, die sich gewundert hätten. Eine der ersten Veranstaltungen in Bastorf seit Langem war das Oktoberfest. Es fand drinnen und draußen statt. „Weil das nicht trennbar war, galt überall 3G“, sagt der Bürgermeister. „Es gibt auch Leute, die nicht geimpft sind, die wollte ich nicht ausschließen.“ Am Eingang musste jeder Besucher den entsprechenden Nachweis vorzeigen. Zudem wurden Listen zur Kontaktnachverfolgung geführt und die Gäste konnten sich mit der Luca-App einloggen.

Franziska Klein aus Bad Doberan findet die 3G-Regelung gut. So können wieder Veranstaltungen stattfinden, aber es werde niemand ausgegrenzt, sagt sie. „Mit 3G wird allen die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen. Es sollten keine Unterschiede gemacht werden, ob jemand gegen Corona geimpft ist oder nicht.“ Die Option, nur geimpfte und genesene Personen willkommen zu heißen, berge auch eine Gefahr zur Übertragung des Virus. „Nur, weil man geimpft ist, heißt es ja nicht, dass man nicht infiziert sein kann.“ Es sollte ihrer Meinung nach auf jeden Fall Gleichbehandlung geben.

Anders sieht es Jens Thilo-Pfeiffer. Der Urlauber aus Bremen bevorzugt die 2G-Regel, „auch, wenn dann die Auslastung der Räume meist höher und Abstand dementsprechend nicht so leicht einzuhalten ist.“ Er sagt, dass man mit dem Pandemiegeschehen besser zurechtkommen würde, wenn nur Geimpfte und Genesene bei Veranstaltungen seien. „Die Schnelltests sind ja auch nicht ganz so sicher.“

Weniger Beschränkungen mit 2G

Nur Geimpfte und Genesene hatten am vergangenen Wochenende im Sharks-Club in Bad Doberan Zutritt. „Die Leute sind froh, dass sie wieder Alternativen haben“, sagt Betreiber David Wickborn. „Sie hatten ein Jahr Zeit, sich impfen zu lassen.“ Allerdings sei die Impfquote bei der Zielgruppe des Sharks noch nicht besonders hoch. Für viele Jugendliche sei es anscheinend bisher einfacher gewesen, einen Corona-Test zu machen – zumal der ja bisher kostenfrei gewesen sei. „Wir hätten uns ein paar mehr Gäste gewünscht.“

Was ist das 2G-Modell? Die aktuelle Corona-Landesverordnung beinhaltet das 2-G-Optionsmodell. Es besagt, dass Mindestabstände, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Kontaktdatenerfassung oder Personenzahlbegrenzungen nict erforderlich sind, wenn zu einem Betrieb, einer Veranstaltung oder einem Angebot nur geimpfte oder genesene Personen anwesend sind. Das gilt unter anderem für Einkaufszentren, Dienstleistungsbetriebe, Friseursalons, Gaststätten, Clubs und Diskotheken. Die Verordnung gilt bis zum 4. November.

Aber es werde sicher noch ein paar Wochen dauern, bis sich die neue Regelung bei den Jugendlichen durchgesetzt hat. Bisher hätten sie in Rostock noch mit PCR-Test feiern können, nun sei das dort auch nicht mehr möglich. Die Beschränkungen hatte der Betreiber im Vorfeld klar kommuniziert. „Es waren nur wenige, die mit Test kommen wollten.“ Für die sei es natürlich ärgerlich gewesen. David Wickborn stellt allerdings klar, dass sein Personal keine Handlungsspielräume habe. „Wir können nur das machen, was uns vorgeschrieben wird. Wir haben keine Möglichkeit, etwas zu entscheiden.“

Auch die Veranstaltungen des Kulturvereins in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen finden ab sofort nur noch unter Einhaltung der 2G-Regel statt. Dadurch können deutlich mehr Besucher in der Kulturscheune mit dabei sein: „Nach den 3G-Maßgaben dürften wir nur 60 Leute reinlassen, um die Abstände zu wahren – künftig wären es wieder 100 bis 120“, sagt Gemeindevertreter und Vereinsmitglied Hans-Peter Stuhr. Außerdem bräuchten die Gäste in den Räumen keine Masken zu tragen. Unter diesen Bedingungen wird am 20. November in der Kulturscheune wieder ein Konzert stattfinden. Es ist die erste Veranstaltung des Kulturvereins nach fast zweijähriger Pause.

Von Cora Meyer und Stefanie Ploch