40 neue Busse, 70 neue Arbeitsplätze und Spezialtickets sollen die Hansestadt und der Landkreis Rostock bis Ende 2024 bekommen. Möglich macht das alles ein 30-Millionen-Euro-Paket vom Bund. Mit seinem Projekt „Mirror“ hatte sich der Verkehrsverbund Warnow (VVW) beim Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin für die Förderung beworben und als eine von zwölf Regionen den Zuschlag bekommen. Eingereicht wurden insgesamt mehr als 160 Projektskizzen.

Mit den knapp 30 Millionen Euro vom Bund will der VVW das Fahren mit Bus und Bahn noch attraktiver machen, so Geschäftsführer Stefan Wiedmer. Ziel sei es, die „gesellschaftliche Teilhabe und nachhaltige Mobilität“ zu stärken, um so der Segregation entgegenzuwirken. Das heißt, dass vor allem Menschen, die in Großwohnsiedlungen am Stadtrand oder etwas abgelegen auf dem Land wohnen, künftig besser und schneller von A nach B kommen – auch ohne eigenes Auto.

Weiterer Antrag auf Fördergeld für Wasserstoffbusse gestellt

In den kommenden drei Jahren werden deshalb 40 neue Busse angeschafft, die in Rostock und dem Landkreis unterwegs sein werden – auf den bestehenden Strecken, aber auch auf einigen neuen. Sie werden rund 2,2 Millionen Kilometer pro Jahr mehr zurücklegen als bisher – eine Steigerung von etwa 30 Prozent. Im Zuge dessen entstehen auch 70 neue Arbeitsplätze, davon 50 im Fahrbereich, so VVW-Chef Wiedmer.

Es werden zunächst Diesel- und Hybridfahrzeuge sein, sagte Thomas Nienkerk, Geschäftsführer der Regionalbus Rostock GmbH. Ein weiterer Antrag auf Fördermittel für den Kauf von bis zu 52 Wasserstoffbussen liege aber bereits beim Bund. Er hoffe auf den Zuschlag Mitte des Jahres und dann auch auf grünes Licht des Kreistags für die Anschaffung, so Nienkerk.

Außerdem werden bis Ende 2024 rund 20 neue „Dynamische Fahrgastinformationstafeln“ – so nennen die Fachleute die elektronischen Anzeigen an den Haltestellen, die voraussagen, wann die nächste Bahn kommt – angeschafft und 180 Fahrscheinautomaten erneuert. Auch an der VVW-App wird laut Verbundsgeschäftsführer Wiedmer weiter getüftelt. So soll die künftig anzeigen, wie voll die nächste Bahn ist und ob es besser ist, auf die übernächste zu warten.

Neue Spezialtickets für Studenten und Wenigverdiener

Auch neue Spezialtickets wird es dank „Mirror“ geben – für Studierende und sozial benachteiligte Personen. So soll das Semesterticket künftig bald im gesamten Einzugsbereich des Verkehrsverbunds gelten. Bisher kommen Studierende nur innerhalb der Stadtgrenzen von A nach B. Derzeit befinde sich der VVW in Abstimmung mit der Universität Rostock, so Wiedmer.

Auch das sogenannte 365-Euro-Ticket soll es künftig auch im Landkreis geben. Mit diesem Sozialticket können Menschen ein Jahr lang die Angebote im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Bisher erhalten es in Rostock nur Inhaber des Warnowpasses, welcher die entsprechende Berechtigung zum Kauf bescheinigt.

Was ist das Projekt „Mirror“? Mit seinem Projekt „Mirror“ bewarb sich der Verkehrsverbund Warnow (VVW), der für den öffentlichen Personennahverkehr in Hansestadt und dem Landkreis Rostock zuständig ist, 2021 um Fördergelder des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Als eines von zwölf Projekten bekam der VVW im Herbst den Zuschlag und damit fast 30 Millionen Euro aus Berlin für seine Vorhaben. Insgesamt wurden 160 Projektskizzen aus ganz Deutschland eingereicht. Das Geld will der VVW in den kommenden drei Jahren nach eigenen Angaben für „Maßnahmen zur Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe und nachhaltiger Mobilität vor Ort“ ausgeben. Dazu gehören 40 neue Busse, die künftig in Stadt und Landkreis unterwegs sein werden, einige neue Haltestellen, neue Fahrscheinautomaten sowie Spezialtickets für Studenten und sozial benachteiligte Personen. Es entstehen rund 70 neue Arbeitsplätze. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern schießt knapp 3 Millionen Euro für die Vorhaben zum Projekt „Mirror“ dazu.

Zudem wolle der VVW ein Mieterticket etablieren, das Wohnungsgesellschaften in Rostock, Bad Doberan, Güstrow und Bützow ihren Mietern anbieten können, wenn wenig Parkplätze zur Verfügung stehen oder die Bewohner über ein geringes Einkommen verfügen und statt mit dem eigenen Auto lieber mit Bus und Bahn fahren wollen.

Zuschuss soll mehr Fahrgäste und Klimaziele näherbringen

Das Projekt sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klimafreundlichen, bequemen und bezahlbaren Mobilität im Land“, sagte Reinhard Meyer (SPD), Minister für Wirtschaft und Infrastruktur in MV am Freitag in Rostock. Dort wurde auf dem Doberaner Platz der offizielle Startschuss für das auf drei Jahre angelegte Projekt „Mirror“ gegeben.

Den offiziellen Auftakt für das auf drei Jahre angelegte Projekt „Mirror“ des VVW gaben am Freitag in Rostock Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos, v. l.), VVW-Chef Stefan Wiedmer, Landrat Sebastian Constien und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD). Quelle: Katrin Zimmer

Dank der Fördergelder könnten Stadt und Kreis künftig noch besser verbunden werden, sagte Landrat Sebastian Constien (SPD). Sie trügen dazu bei, die angestrebte Erhöhung der Fahrgastzahlen bis 2030 und die Klimaschutzziele zu erreichen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bezeichnete das Projekt als einen „weiteren Schritt Rostocks auf dem Weg zur Smile City, einer menschenfreundlichen, nachhaltigen und modernen Stadt“.

Er bedankte sich bei den Verkehrsunternehmen dafür, dass diese den aus der Ukraine geflüchteten Menschen kostenfreie Fahrten gewähren und sprach den Beteiligten des schweren Straßenbahnunfalls am Mittwoch seine Anteilnahme aus.

Von Katrin Zimmer