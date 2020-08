Bad Doberan

Ihnen wird gern zugehört: den Musikern des Bad Doberaner Blasorchesters. Bunte Luftballons und Sekt gab es vom Karnevalsverein für das 50. Jubiläum, als das Orchester am Sonnabend auf dem Kamp auftrat. Die Stadt kümmerte sich als Dankeschön um die Organisation, Bänke und anderes, ließ Bürgermeister Jochen Arenz wissen. Vor 50 Jahren wurde nach musikalischen Talenten für ein neues Blasorchester gesucht. Seitdem gab es Höhen und Tiefen, wobei Corona wohl mit seinen Auftrittsverboten das Orchester am härtesten trifft.

„Dreimal sind wir in diesem Jahr deshalb vor Einrichtungen aufgetreten, um den Bewohnern wie in Seniorenheimen einen schönen Nachmittag zu bringen“, sagt das langjährige Orchester-Mitglied Petra Reincke. An die 20 Auftritte pro Jahr absolvieren die 38 Mitglieder in anderen Jahren und schöpfen dabei aus ihrem Repertoire von etwa 100 Titeln, von moderner Musik bis Klassik. „Wir spielen von den Beatles über Abba bis hin zur Polka alles“, sagt Petra Reincke. Das macht das Orchester so beliebt.

Probleme sind derzeit Proberäume

„Ein Problem zurzeit sind die Proberäume, weil wir ja die Corona-Bestimmungen einhalten müssen. Unser im Haus der Horizonte ist zu klein. Fünf Mal durften wir in den Ferien in die Turnhalle Doberan und zweimal nach Hanstorf ins Gemeindezentrum. Wir wissen nicht, wie es nun weitergeht.“ Eventuell können sie jetzt in Gehlsdorf proben. Am 12. September tritt das Bad Doberaner Blasorchester um 15 Uhr zum Abschlussfest der Seniorentage auf.

Ein Jugendblasorchester sollte es mit der Gründung sein. Das beschlossen 1969 gemeinsam die Kreisleitungen der SED und der FDJ sowie der Rat des Kreises, der FDGB-Kreisvorstand und der Rat der Stadt Bad Doberan. Ab 9. März 1970 erhielten 36 Pioniere und FDJler aus der Dr. Theodor-Neubauer-Oberschule Bad Doberan eine musikalische Ausbildung, geleitet von Herbert Respondek und weiteren Musikern des Philharmonischen Orchesters des Volkstheaters Rostock. Bereits am 1. Mai 1970 absolvierte das Orchester seinen ersten öffentlichen Auftritt. Mit der Zeit kamen weitere Schüler aus anderen Einrichtungen der Stadt hinzu.

Musikunterricht war kostenfrei

Der Musikunterricht in der DDR war kostenfrei und die Mitglieder fuhren oft in Ferienlager. „Außerdem erhielten wir die Instrumente als Leihgabe, musste sie also nicht bezahlen“, so Petra Reincke, die im Alter von zehn Jahren bei der Gründung dabei war. „ Gerhard Mau und Manfred Basedow sind ebenfalls Gründungsmitglieder“, lässt sie wissen. „In den Klassen wurde geworben und meine Eltern sagten, schau doch mal, ob das was für dich ist“, sagt sie. „In der Schule durften wir Instrumente testen und ich entschied mich für Klarinette. Vielleicht, weil ich ein wenig Blockflöte und Triola spielte.“

Der Dirigent Winfried Kraeft ist mit 63 Jahren das ältestes Mitglied des Blasorchesters Bad Doberan: "Das sind alles hochmotivierte Spieler. Allerdings fehlt uns zurzeit unser Probenfreitag." Quelle: Sabine Hügelland

Ein Musikfan sei sie immer gewesen. „Der musikalische Klang der Klarinette gefiel mir am besten und außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, wie man mit nur drei Tasten an der Trompete viele Musiktöne herausbekommt.“ Sieben Jahre blieb sie dabei, dann hörte sie wegen ihrer Berufsausbildung auf. „Als es dann möglich wurde, auch als Erwachsener mitzuspielen und nach 30 Jahren Bestehens aus dem Jugend-ein normales Blasorchester wurde, stieg ich wieder ein und viele andere ehemalige Mitglieder auch“, erinnert sie sich.

Älteste Mitglied ist 63 Jahre alt

Der Älteste im Orchester ist der Dirigent Winfried Kraeft mit 63 Jahren. Der Saxophon-und Klarinettenspieler wurde 2008 Dirigent. Zuvor leitete er unter anderem das Blasorchester Brodersdorf und war früher als Berufsmusiker bei der Armee. „Es sind tolle, hochmotivierte Spieler, die Freude dabei haben“, so Kraeft. „Viele proben auch Zuhause. Uns allen fehlt jedoch zurzeit der Probenfreitag“, sagt er.

Das jüngste Mitglied des Blasorchesters Bad Doberan ist mit 18 Jahren Laura Gundlach: "Wir spielen so viel Unterschiedliches, das begeistert mich. Schön wäre es, wenn noch mehr in meinem Alter dabei wären." Quelle: Sabine Hügelland

Mit 18 Jahren ist Laura Gundlach die Jüngste. Auch ihre Eltern sind Mitglied. „Mein Vater war schon als Kind im Orchester. Ich habe mit acht angefangen Saxophon zu lernen, bei einer Lehrerin, die auch im Orchester ist. Mit zehn Jahren trat ich ein“, sagt sie. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft und spielen eine so große musikalische Vielfalt. Das gemeinsame Spiel finde ich toll, besser als allein zu musizieren.“

„Nachwuchs für das Orchester zu bekommen ist leider schwierig“, sagt Petra Reincke. „Vielleicht, weil einige gefahren werden müssen und die Eltern keine Zeit dazu haben. Dann vielleicht, weil zu wenig Jugendliche bei uns sind.“

Von Sabine Hügelland