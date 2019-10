50 Widersprüche: Musterklage gegen Stadt Bad Doberan

Bad Doberan

50 Bad Doberaner vertritt Anwalt Stefan Korf. Sie alle erhielten von der Stadt Bad Doberan Bescheide mit der Aufforderung, zu zahlen. Ihre Häuser liegen im Sanierungsgebiet der Stadt. Infolge der Sanierung von Straßen und Gebäuden in der Altstadt haben die Grundstücke an Wert zugenommen, weshalb ein Ausgleichsbetrag gezahlt werden soll. Doch viele Bürger haben Widerspruch gegen die Bescheide eingelegt. Jetzt soll ein Musterklageverfahren Klarheit bringen.

„ Bad Doberan hat einen Ausgleichsbetrag festgesetzt für den Vorteil, den Grundstücke durch die Sanierung erhalten haben“, erläutert Stefan Korf. Die betroffenen Bad Doberaner wollen auch zahlen. Was sie dagegen vorgehen lässt, sind die verschiedenen Gutachten und Bescheide, die die Stadt über die Jahre erstellen ließ. So hat Hans-Jürgen Schulz im September 2018 berichtet, dass er anstatt 2175 Euro – wie in einem ersten Schreiben avisiert – jetzt 3200 Euro zahlen soll. Bei Bärbel Bohnsack war die Summe von 2700 Euro auf 7200 Euro gestiegen. Die Bürger verstehen nicht, warum sie den zum Teil doppelten bis dreifachen Beitrag zahlen sollen, obwohl sich die Grundstücksgröße nicht verändert hat. Die unterschiedlichen Summen waren unter anderem entstanden, weil die Gutachter unterschiedlicher Meinung waren, was Garten- und was Bauland ist.

Verwaltung zeigte kein Entgegenkommen

In der Stadtverwaltung hätten die Bürger keine Hilfe gefunden. Das wurde auch bei einem Treffen der betroffenen Anwohner im Kamp-Theater am Montagabend deutlich. Herablassend seien sie behandelt worden, sagen mehrere einstimmig. Anwalt Stefan Korf kann den Eindruck der Bad Doberaner bestätigen: „Ich habe eine Härte in der Verwaltung bemerkt; die kenne ich so nicht. Die Mitarbeiter waren ohne jedes Verständnis für ein Entgegenkommen.“ So sei anderthalb Jahre so gut wie gar nichts passiert. „Eine Stadtverwaltung sollte interessiert daran sein, das kostengünstig und bürgernah zu klären.“

Stefan Korf, Fachanwalt für Verwaltungsrecht: „Wir gehen mit einem Verfahren vor Gericht. Es wird geprüft, ob der Bescheid rechtmäßig oder rechtswidrig ist.“ Quelle: Anja Levien

Zusammen mit Bürgermeister Jochen Arenz, der im vorigen Jahr noch als Stadtvertreter den Anwalt für die Bürger organisierte, habe man sich jetzt auf ein Musterverfahren geeinigt. „Das heißt, wir gehen mit einem Verfahren vor das Verwaltungsgericht“, sagt Stefan Korf. „Es wird geprüft, ob der Bescheid rechtmäßig oder rechtswidrig ist.“ Ist er rechtmäßig werde geschaut, ob er nach gesetzlicher Grundlage erfolgt ist. „Das heißt, gibt es eine wirksame Sanierungssatzung und haben die Gutachter diese richtig angewandt.“

Ausgang des Verfahrens Beispiel für alle

Der Ausgang des Verfahrens sei beispielhaft für alle anderen. „An der Entscheidung können Sie feststellen, welche Aussicht ihr Widerspruch hat“, sagt Korf an die Bürger gewandt. Ein möglicher Ausgang sei ein Vergleich zwischen beiden Seiten. Diesen könne jeder der 50 Betroffenen, die von Stefan Korf vertreten werden, annehmen oder ablehnen. Bis dahin ruhen die Verfahren, die Bescheide müssen also derzeit nicht bezahlt werden. Allerdings fallen jetzt Zinsen an.

Jochen Arenz begrüßt das Musterverfahren. „Ich finde das ein faires Verfahren für beide Seiten“, so der Bürgermeister. „Wir haben am Ende ein Ergebnis, mit dem wir dann arbeiten können.“ Zu den Vorgängen und der Entstehung der Bescheide könne er nichts sagen. Das sei vor seiner Zeit gewesen. Arenz ist seit März 2019 Bürgermeister Bad Doberans. Vorgänger Thorsten Semrau hatte die Vorwürfe gegen die Verwaltung im September 2018 zurückgewiesen. Geltendes Recht müsse umgesetzt werden, es gebe keinen Ermessensspielraum.

Zwischen 12 und 16 Monate werde das Verfahren laut Stefan Korf etwa dauern.

Von Anja Levien