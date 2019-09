550 Ferienhäuser sollen auf Naturschutzinsel Wustrow entstehen

Rerik

In die Pläne für die Halbinsel Wustrow, eines der letzten großen Filetstücke für den Tourismus in MV, kommt nach 21-jährigem Dornröschenschlaf wieder Bewegung. Die Kölner Fundus-Gruppe unter Investor Anno August Jagdfeld will Anfang November neue, abgespeckte Pläne für eine touristische Bebauung vorstellen. Jagdfeld will damit auf Befürchtungen und Bedürfnisse innerhalb der Reriker Bevölkerung eingehen.

Fundus plane keinen Massentourismus auf Wustrow, wie von der Bürgerinitiative „ Wir-für-Rerik“ befürchtet. Die Gruppe möchte bis 2023 beginnen, im Landhausstil und kleinteilig Ferienhäuser und Eigentumswohnungen in der ehemaligen Gartenstadt und ein kleines Hotel zu errichten. Seine Pläne, einen Golfplatz und eine ostseeseitige Marina auf der Halbinsel, die bis zur Wende militärisch genutzt wurde, anzulegen, hat Jagdfeld fallen gelassen.

Bildergalerie: So sehen die Pläne der Fundus-Gruppe aus

Zur Galerie Laut Investor Anno August Jagdfeld sollen ab 2023 auf der Halbinsel Wustrow Eigentumswohnungen, Ferienhäuser und ein kleines Hotel im Landhausstil entstehen. Für die OZ hat der Investor schon mal die Pläne seines Architektur-Büros „Duany Plater-Zyberk & Co“ aus Miami in Florida vorgestellt.

Investor: „Ich bin nicht pleite“

Rund 550 Wohneinheiten sollen sukzessive entstehen. Das Finanzvolumen betrage mehrere hundert Millionen Euro. Finanzieren will der Investor, der bereits das Ensemble um das Grand Hotel Heiligendamm gekauft und zu großen Teilen instand gesetzt hat, die Neubauten aus Mitteln der Familie Jagdfeld. Der 72-Jährige wehrte sich gegen die in Rerik grassierende Behauptung, er sei pleite und die Halbinsel sei beliehen.

Im Interview mit der OZ sagt Jagdfeld: „Ich bin nicht pleite. Die Insel ist weder beliehen noch belastet.“ Auch gegen die Befürchtung, Wustrow bleibe Sperrgebiet für Millionäre, sprach er sich aus: „ Wustrow wird kein zweites Heiligendamm.“

Halbinsel Wustrow Quelle: arno

Fundus rechnet mit einer Verkehrsbelastung von 1000 Fahrzeugen täglich

Das von vielen Anwohnern befürchtete Verkehrschaos am Reriker Hals will die Fundus-Gruppe damit in den Griff kriegen, dass die Parkplätze am Reriker Hafen aufgelöst und das Gelände renaturiert wird. Jagdfeld geht laut seiner Verkehrsgutachten mit einer Belastung von 1000 Fahrzeugen täglich aus, was für die Stadt verkraftbar sei, wenn der Durchgangsverkehr wegfallen würde. Das Naturschutzgebiet solle von den Plänen unberührt bleiben. Die Bebauung ist auf den 100 Hektar vorgesehen. Die 900 Hektar Naturschutzgebiet bleiben erhalten.

Bildergalerie: Die verbotene Halbinsel Wustrow in Bildern von 1932 bis 2019

Zur Galerie Seit 1933 ist die Halbinsel Wustrow am Salzhaff bei Rerik Sperrgebiet. Bis 1945 regierten dort die Nazis und betrieben die Flakartillerieschule des Heeres. Von 1945 bis 1949 lebten auf Wustrow Kriegsflüchtlinge. Von 1949 bis 1993 waren Soldaten der Roten Armee der Sowjets dort stationiert, die ebenfalls eine Flakschule betrieben. Seit 1998 ist die Halbinsel im Besitz der Kölner Fundus-Gruppe. Seitdem verfallen die Gebäude und die Natur holt sich ihr Reich zurück. Eine Halbinsel in Bildern!

Bürgerinitiative: Rerik soll die Halbinsel zurückkaufen

Die Bürgerinitiative in Rerik fordert hingegen weiterhin die Rückgabe der Halbinsel. Ulrike Feine, die für die SPD im Stadtrat sitzt, sagt: „Wir glauben, dass die Zahlen von Fundus später nach oben korrigiert werden.“ Der Vorschlag der SPD sei im Programm zur Kommunalwahl festgehalten worden. Daran habe sich nichts geändert: „Wir wollen den Rückkauf der Halbinsel durch Stadt oder Land und dass dort ein Naturpark mit Museum und ausgewiesenen Wegen entsteht.“

Der Stadt schwebe, so Ulrike Feine, eine Variante mit sanftem Tourismus und Naturschutz vor. Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis ( SPD) wollte sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht zu dem Thema äußern.

Pläne vor Rügen und Usedom scheiterten

Tobias Woitendorf, Vize-Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, verfolgt die Pläne mit Spannung: „Man kann es auch als Chance verstehen, dass diese Perle an der Ostsee, erst jetzt unter den neuen Zeichen der Zeit entwickelt wird. Wir gehen mal davon aus, dass auf Wustrow Qualität im Einklang mit der Natur und den mittelständischen touristischen Anbietern in Rerik ergänzend und verträglich entwickelt wird. Sonst werde ich zum Opponenten.“

In MV gibt es neben Wustrow noch weitere unberührte Gegenden mit atemberaubender Natur, die im Fokus von Touristikern stehen – zum Beispiel der Bug vor Dranske auf Rügen und die im Usedomer Achterwasser liegende Insel Görmitz. Dort scheiterten allerdings bislang die Pläne, große Urlaubsresorts zu bauen.

Über den Autor

OZ-Serie „Wem gehört das Land?“ Die OZ stellt in der Serie „Wem gehört das Land?“ Eigentümer in wichtigen Orten und Lagen vor. Denn sie bestimmen durch ihre Aktivitäten maßgeblich die Entwicklung mit. Wustrow ist der 3. Teil der Reihe, zuvor erschienen sind Binz auf Rügen und ein Überblick zu Eigentümern in der Landwirtschaft. Lesen Sie mehr Teile der OZ-Serie:

„Wem gehört das Land?“

Von Michael Meyer