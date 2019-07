Bad Doberan

Ein 59-Jähriger hat in Bad Doberan eine 13-Jährige belästigt. Wie Polizeisprecher Gert Frahm mitteilt, habe der stark alkoholisierte Mann sie am Dienstagmittag in der John-Brinckmann-Straße auf Russisch angesprochen und am Arm gefasst. Dem Mädchen sei es gelungen, ins Haus zu flüchten.

Daraufhin habe der Mann zwei Passanten angesprochen. Der Mann und die Frau flüchteten ebenfalls ins Haus, so Frahm. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Nötigung aufgenommen und den 59-Jährigen in Gewahrsam genommen bis dieser ausgenüchtert ist.

„In solchen Fällen immer die Polizei anrufen“, sagt Gert Frahm.

Anja Levien