Bad Doberan

Eigentlich ist ihr Terminkalender – auch an den Wochenenden – proppenvoll. Die Inhaberin der Spedition „ Michael Rathmann“ aus Rossow bei Neubrandenburg ist nämlich eine große Pferdesportfreundin: „Wir haben vier Pferde und nehmen jedes Wochenende an Turnieren teil. Nur heute fällt das aus, weil das Tier verletzt ist und wir können erst morgen mit zwei anderen Pferden starten“, erklärt Xenia Henning an diesem Samstagmorgen, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Ulf Kirmis, Dombaumeister in Greifswald, auf dem Weg zur Bad Doberaner Galopprennbahn ist.

Xenia Henning, Unternehmerin: „Wir wollen uns das Kaltblutrennen auf Deutschlands ältester Pferderennbahn anschauen.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Im Radio ging es um das Ostsee-Meeting und wir haben gelesen, dass es die älteste Rennbahn Deutschlands ist. Das wollen wir uns mal anschauen, das Frühstück mitmachen und das Kaltblutrennen angucken“, sagt die Woggersinerin, deren Firma auch zu den großen Sponsoren der Redefiner Landesturniere gehört.

Andreas Westendorf aus Hanshagen hat gleich drei der besten Plätze direkt am Geläuf reserviert: „Wir sitzen hier immer, kommen schon seit 20 Jahren her“, betont er und verweist darauf, dass sie auch stets früh genug hier waren. Jetzt sind erst Tochter und Schwiegersohn frühstücken: „Einer muss doch ein bisschen auf die Sachen aufpassen“, sagt er lachend. Die Tochter würde hier auch mitwetten, aber einen großen Gewinn gab es wohl noch nicht: „Meist plus minus null.“

Am Frühstückstisch Platz genommen, haben auch bereits fünf ehemalige Mitradler der Hanse-Tour „Sonnenschein“, die zwei Jahrzehnte lang vom heutigen Präsidenten des Doberaner Rennvereins, Helmut Rohde, gemanagt worden war. „Wir helfen hier gern – mit Rohde sind wir gut gefahren“, erklärt Günther Laue aus Marlow. Die Fünf stampfen auf dem Geläuf nach den Rennen die Löcher zu. Mittlerweile sitzen Hunderte an den Tischen von Lidl – der Lebensmitteldiscounter hat den Leuten zudem 500 Frühstückspakete kostenlos bereitgestellt.

Insgesamt sollen nach Veranstalterangaben 6000 Zuschauer die achtzehn Rennen in bad Doberan gesehen haben.

Andreas Westendorf, Hanshagen: „Meine Tochter wettet hier mit. Aber einen großen Gewinn gab es noch nicht: Meist plus minus null.“ Quelle: Thomas Hoppe

Das Wetter und die Stimmung sind prächtig. Passend dazu spielt die Bigband des Rostocker Jugend-Musikkorps unter Leitung von Birgitt Derer kräftig auf. „Wer mitspielen möchte, ist in der Kuphalstraße 77 herzlich willkommen – bei uns kann man alle Blasinstrumente erlernen, es macht Riesenspaß!“, wirft die Chefin des Vereins mit 80 Kindern und Jugendlichen, Anne Willsch, ein. Das Band-Konzert auf der Galopprennbahn ist eine Premiere und unterhält die zahlreich an die Bahn strömenden Zuschauer. Es werden an diesem Tag von den Veranstaltern insgesamt 3500 gezählt, am Freitag waren es demnach 2500.

Der Präsident des Rennvereins, Helmut Rohde, sagt dazu, dass schon der erste Tag gut gelaufen sei: „Vor allem unsere Sponsoren waren zufrieden, die Besucher waren zufrieden, die Jockeys waren zufrieden, die Besitzer waren zufrieden – von daher bin ich auch zufrieden.“ Auf die OZ-Frage, ob die Renntage größere Anstrengungen vom Cheforganisator verlangten, als die Hanse-Tour, sagt Helmut Rohde: „Das glaube ich nicht mal. Die Hanse-Tour ist schon eine richtige Herausforderung, aber hier ist es anders und alles neu. Ich habe mehr Leute, von denen ich abhängig bin. Wenn ich allein an den Rasen denke und das Team um Torsten Timm – das würde ich nicht hinkriegen, oder an Olaf Straube vom Eventmanagement. Das sind schon Positionen, da braucht man wirklich tolle Leute für, die auch mitziehen.“

Cornelia Freifrau von Maltzahn, Rennvereinsmitglied: „Der neue Vorstand hat es geschafft, die Kiste wieder aus dem Dreck zu ziehen – unglaublich!“ Quelle: Thomas Hoppe

Quasi wieder mitziehen möchte auch Cornelia von Maltzahn. Die gebürtige Hamburgerin war gemeinsam mit Horst-Herbert Alsen Gründungsmitglied des Doberaner Rennvereins und sei „zwischendurch mal ausgetreten“, weil sie „dies Gezanke im Klub ganz furchtbar“ fand. „Nach der Wende sind wir hier schick angezogen mit Gummistiefeln in der Modder rungetappert und haben uns in eine Liste eingetragen – das war eine tolle Sache“, erinnert sie sich an die Gründerzeit.

Am Abend sagt der Vereinssprecher Dr. Bernd Grübler: „Das Ostsee-Meeting war ein richtig großer Erfolg für uns. Wenn bis zum Jahresende alle Preisgelder stehen, kann es im nächsten Jahr weitergehen.“

„Der neue Vorstand macht das fabelhaft, sonst hätten wir uns hier nicht so engagiert“, betont Cornelia von Maltzahn und ergänzt: „Sie hatten sich auf die Fahne geschrieben, die Kiste wieder aus dem Dreck zu ziehen und haben das geschafft – unglaublich!“

Thomas Hoppe