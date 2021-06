74-jährige Autofahrerin bei Unfall nahe Teterow schwer verletzt

Teterow

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Teterow (Landkreis Rostock) schwer verletzt. Sie kam am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in Jördenstorf mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Fahrrad, durchbrach danach einen Gartenzaun und fuhr gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte.

Der Besitzer des Fahrrads blieb bei dem Unfall unverletzt, er hatte sein Rad geschoben. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Schadenssumme an der Hauswand konnte zunächst noch nicht beziffert werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden.

Von OZ