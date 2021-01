Rethwisch

Im Jahr 2023 will die Gemeinde Börgerende-Rethwisch ein großes Jubiläum feiern: Denn 1273 wurde das Dorf Rethwisch als Doberaner Klosterhof erstmals urkundlich erwähnt. „Das ist auch offiziell auf einer Urkunde bestätigt, die wir uns zur 725-Jahrfeier besorgt haben“, erklärte jetzt Axel Jaeger auf der Sitzung des Sozialausschusses. Um das 750-jährige Jubiläum gebührend zu würdigen, sollte man frühzeitig mit den entsprechenden Vorbereitungen beginnen, meinte die Ausschussvorsitzende Kerstin Jacobs: „Es sind zwar noch zweieinhalb Jahre bis dahin – aber viele Beteiligte müssen ja langfristig Bescheid wissen.“

Sie könne sich beispielsweise eine ganze Festwoche vorstellen, so Jacobs – ähnlich wie bei den Feierlichkeiten im Jahr 1998. „Damals hatten wir unter anderem eine Revival-Band organisiert, Kleider und Kostüme, die in die Zeit passten“, erinnerte sich Axel Jaeger. „Aber eines muss klar sein – dafür müssen wir viel Geld einplanen.“ Kosten vor 23 Jahren: rund 80 000 D-Mark. „Damit dürften wir diesmal nicht auskommen“, vermutete Kerstin Jacobs. „Allein ein Festzelt kostet aktuell 2000 Euro aufwärts – nur für ein Wochenende.“

Urlauber sollen mit einbezogen werden

Zunächst müsse man sich grundsätzlich darüber klar werden, zu welcher Jahreszeit das Orts-Jubiläum gefeiert werden soll, meinte Ausschuss-Mitglied Roger Cziwerny: „Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, das am Ende der Saison zu veranstalten – wir sollten die Urlauber schon mit einbeziehen.“ Um der ganzen Geschichte ein Gerüst zu geben, könnte ein Festkomitee gegründet werden, so Cziwerny: „Die Frage ist, was wir erzählen wollen, ob es etwa Trachten und Kostüme geben soll.“

Wie es gehen kann, habe das Ostseebad Nienhagen vorgemacht, sagte Felix Mahncke: „Dort gab es zum Ortsjubiläum Karussells, kleinere Buden – das könnte ja vielleicht auch bei uns funktionieren.“ Eine Idee, die ihm schon lange durch den Kopf gehe, sagte Roger Cziwerny: „Ein Umzug durch die Gemeinde würde sich förmlich anbieten – mit unserer Straße sind wir dafür doch geradezu prädestiniert.“ In diesem Zusammenhang sei es wichtig, die ganze Gemeinde mit einzubeziehen und die Festivitäten nicht nur in den Strandbereich zu verlagern, machte Kerstin Jacobs deutlich.

Immerhin gehe es in erster Linie um die erste Erwähnung des Ortsteils Rethwisch, meinte auch Axel Jaeger: „Deshalb müssen wir den Leuten auch hier etwas anbieten – einige Bewohner fühlen sich ohnehin schon etwas benachteiligt.“ In den kommenden Wochen wollen sich die Mitglieder des Sozialausschusses noch einmal konkrete Gedanken machen – und spätestens zur Sitzung der Gemeindevertretung im April ein erstes Grob-Konzept vorlegen.

