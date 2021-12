76 Stimmen fehlen: Darum war der Bürgerentscheid zur Villa Baltic nicht erfolgreich

Kühlungsborn

Bürgerentscheid offiziell „nicht erfolgreich“: Weil am Ende ganze 76 Stimmen fehlten, muss über die Frage, ob die das Ostseebad Kühlungsborn einen Teil des Grundstücks neben der Villa Baltic verkaufen soll, am 16. Dezember die Stadtvertretung entscheiden. Denn die Mehrheit der gültigen Stimmen für entweder Ja oder Nein betrug nicht, wie in der Kommunalverfassung MV vorgesehen, mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten. „Wahlberechtigt waren insgesamt 6981 Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner“, erklärt Wahlleiter Philipp Reimer. „Für eine erforderliche Mehrheit von mindestens 25 Prozent werden demnach mindestens 1746 Ja- oder Nein-Stimmen benötigt, damit die gestellte Frage durch den Bürgerentscheid entschieden ist.“

„Eine Mehrheit der Kühlungsborner hat sich für unser Projekt ausgesprochen – ebenso wie vor einiger Zeit auch schon eine Mehrheit der Stadtvertreter.“ Jan Aschenbeck, Investor Villa Baltic Quelle: Aschenbeck&Aschenbeck

Es votierte zwar am Ende eine Mehrheit von 1670 gegenüber 1500 Kühlungsbornern für einen Grundstücksverkauf – aber das reichte nicht. „Wir empfinden heute dennoch Erleichterung und auch Freude“, sagte Investor Jan Aschenbeck, der die historische Villa im Jahr 2019 gekauft hatte und sanieren möchte. „Eine Mehrheit der Kühlungsborner hat sich für unser Projekt ausgesprochen – ebenso wie vor einiger Zeit auch schon eine Mehrheit der Stadtvertreter.“ Es gehe jetzt in erster Linie darum, weiter gemeinsam für den Erhalt der Villa und auch für die Belange Kühlungsborns zu kämpfen, machte Aschenbeck deutlich: „Das ist eine große Herausforderung.“

Erstmals konnten die Bewohner in einem Bürgerentscheid ganz direkt Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen. Die Frage, um die es ging, lautete konkret: „Soll die Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Erhaltung und denkmalgeschützten Sanierung der Villa Baltic, des historischen Vorplatzes und zur Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit der Villa Baltic einen Teil des Baufeldes der ehemaligen Schwimmhalle (B-Plan Nr. 16) zur Errichtung eines Hotels mit Gastronomie, Einzelhandel und einem Veranstaltungsaal zum vollen Verkehrswert veräußern?“

Frage um Zukunft der Villa Baltic polarisiert

Wie sehr die Frage um die Zukunft der Villa und eine mögliche Bebauung im Ostseebad polarisiert, wurde auch vor den Wahllokalen deutlich. Viele Kühlungsborner sprachen von einem „hochbrisanten Thema“ – und wollten ihre Meinung lieber nicht öffentlich äußern. Entspannter sah die Sache da schon ein älterer Herr: „Heute trifft man wenigstens mal wieder echte Kühlungsborner, die auch tatsächlich hier wohnen – das ist im Alltag manchmal gar nicht so einfach.“ Sie habe mit Nein gestimmt, erklärte etwa Erika Miemietz: „Das ist noch der einzige freie Blick auf die Ostsee – deshalb würde ich das Grundstück gern unbebaut lassen.“

Darüber hinaus gebe es bereits genügend Betten im Ostseebad: „Ein weiteres Hotel brauchen wir hier nicht.“ Eine Haltung, die eine andere Kühlungsbornerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nicht teilen konnte. „Ich finde es schade, dass dieses Thema immer nur auf das geplante Hotel reduziert wird – für mich geht es in erster Linie um die Villa Baltic und ihren Erhalt.“ Denn auch, wenn das Haus in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr verfalle: „Ich habe unter anderem viele gute Erinnerungen an die Baltic-Bar – deshalb habe ich mit Ja gestimmt.“

Umstrittenes Projekt – positives Votum der Stadtvertretung

Entwurf: So könnte ein möglicher Neubau neben der Villa mit den Baltic-Arkaden, öffentlicher Gastronomie, Einzelhandel und Hotel mit Wellnessbereich aussehen. Quelle: Angelis & Partner Architekten

Die Investoren Jan und Berend Aschenbeck hatten die historische Villa vor zwei Jahren gekauft. Um die Sanierung finanzieren zu können, wollen sie einen Teil des benachbarten Grundstücks kaufen, um dort ein Hotel mit Gastronomie und Einzelhandel zu bauen. Das Vorhaben ist umstritten, es hat sich im Ort eine Bürgerinitiative dagegen gebildet. Eine Mehrheit der Fraktionen der Stadtvertretung sprach sich hingegen für das Vorhaben aus, ebenso Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Auch, wenn der Bürgerentscheid gemäß der Kommunalverfassung MV offiziell „nicht erfolgreich“ war – ein Fingerzeig dürfte er dennoch sein. Nach dem vorläufigen Endergebnis haben in Kühlungsborn Ost 490 Menschen für einen Grundstücksverkauf gestimmt, 410 waren dagegen. In Kühlungsborn West gab es 546 Pro- sowie 548 Contra-Stimmen. 634 Briefwähler votierten für den Verkauf, 542 sprachen sich dagegen aus.

Von Jubelarien ist Investor Jan Aschenbeck dennoch weit entfernt: „Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben sich mit der Thematik beschäftigt, es war ganz sicher eine schwierige Entscheidung – am liebsten wäre mir, wenn wir jetzt alle im Sinne der Region handeln.“

Von Lennart Plottke