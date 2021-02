850 Jahre Althof: Eine besondere Medaille zum Jubiläum

Althof

Wenn man 850 Jahre alt wird, hat man sich eine besondere Auszeichnung verdient. Das dachten sich zumindest die Interessengemeinschaft „Doberaner Münzfreunde“ sowie die Münsterverwaltung und spendierten dem Ortsteil Althof zum großen Jubiläum eine eigene Gedenkmedaille. „Es war uns in der Gestaltung wichtig, den Schwerpunkt auf Althof zu legen“, erklärt Jürgen Hamann von den Münzfreunden. „Das war in der Vergangenheit nicht immer so.“

So sieht die Medaille aus: Auf der Vorderseite sind die Althöfer Kapelle sowie die Jahreszahlen 1171 und 2021 zu erkennen. Quelle: Lennart Plottke

Denn schon 1971 hatten einzelne Mitglieder der Münzfreunde, damals noch Fachgruppe Numismatik beim Kreisverband des Kulturbundes der DDR, eine Jubiläumsmedaille zum 800. Jahrestag der ersten Klostergründung geplant. „Diese Medaille zeigt das Siegel des Klosters Doberan und eine der vielen Rosetten aus dem Chorgestühl des Münsters, verweist jedoch nicht auf Althof“, macht Hamann deutlich.

Mehrere Entwürfe zum 800-jährigen Jubiläum

„Der erste Entwurf wurde für den Kulturbund angefertigt“, erklärt Münster-Kustos Martin Heider, der zum diesjährigen Jubiläum unter anderem eine große Ortschronik vorlegen wird und deshalb in den vergangenen Monaten in Unmengen von Akten und Dokumenten gestöbert hat. „Später verlangte der Rat der Stadt Bad Doberan einen anderen Entwurf – Anfang 1970 erteilte die Stadt an die Münze Berlin den Auftrag, 1500 Stück vom zweiten Entwurf zu prägen, zog diesen aber im September auf Weisung der SED-Kreisleitung zurück.“

So sah die geplante Münze zu den Feierlichkeiten 1971 aus. Quelle: Lennart Plottke

Schließlich habe sich der frühere Landessuperintendent Traugott Ohse der Sache angenommen und nach Anfertigung eines dritten Entwurfes am 30. Juni 1970 einen Auftrag über 4799 Medaillen in Kupfer und 100 in Silber erteilt. Die Münze Berlin führte den Auftrag aus, die Auslieferung erfolgte am 28. Februar 1971. Tatsächlich erwerben konnte man die Medaille allerdings nicht wirklich. „Nach einigem Hin und Her und Auseinandersetzungen mit der SED wurde die Münze wieder eingezogen“, sagt Jürgen Hamann. „Offiziell, weil für die Produktion keine Genehmigung vorgelegen hatte.“ Inoffiziell habe die ganze Sache aber auch mit „Devisenbeschaffer“ Alexander Schalck-Golodkowski und dem Aufkauf von Kulturgütern in der DDR zu tun, so Hamann.

850 Exemplare in Altmessing, 85 in Silber

Diese Sorgen haben die Münzfreunde und auch die Münsterverwaltung zum 850-jährigen Jubiläum nicht mehr. „Die heutige Medaille hat einen Durchmesser von etwa 35 Millimetern und besteht aus einem Eisenkern, der altmessing patiniert wurde“, erklärt Jürgen Hamann. „Entsprechend dem Jubiläum ist die Auflage auf 850 Exemplare limitiert.“ Darüber hinaus gibt es 85 Exemplare in massivem Feinsilber: „Die Medaille zeigt auf der Vorderseite den Namen Althof, die jeweiligen Jahreszahlen und die Kapelle – auf der Rückseite wird mit zwei nachgestalteten Motiven von Kacheln aus der Grabstelle der Stifterin Fürstin Woizlava eine Verbindung zu ihrem Gatten hergestellt – Pribislav, Fürst von Mecklenburg.“ Das Eichenlaub spiegelt die hölzerne Bausubstanz des ersten Klosters wider.

OZ-Serie zum Ortsjubiläum 1171 wurde der Doberaner Ortsteil Althof gegründet. In einer kleinen Serie zum 850-jährigen Jubiläum erzählt die OSTSEE-ZEITUNG in loser Folge spannende Geschichten zur Historie, den Menschen und dem Leben im Wandel der Zeit.

Auch auf die historischen Kacheln in der Kapelle nimmt die Medaille auf der Rückseite Bezug. Quelle: Lennart Plottke

„Diese Klosteranlage wurde 1171 in Althof errichtet und bestand nur wenige Jahre“ sagt Jürgen Hamann. „Die 1186 neu gegründete Klosteranlage Doberan war von Anfang an privilegierter, dauerhafter und ließ den ursprünglichen Platz bald in Vergessenheit geraten.“ Der zweite Baubeginn des Klosters an seinem jetzigen Standort im Jahre 1186 werde als Gründungsjahr des Ortes Doberan angenommen: „Tatsächlich war die Gegend um das entstehende Kloster sehr dünn bevölkert“, so Hamann. „Erst mit Baubeginn siedelten sich einige Handwerker und ergänzende Gewerke an.“

Alte Klosterscheune letzter Zeitzeuge

Das ehemalige Gelände des Klosters sei nach und nach zum klostereigenen Wirtschaftshof ausgebaut worden: „Später bürgerten sich die Namen Alt-Doberan und Althof ein – im Zuge der Reformation wurde der Wirtschaftshof Althof aufgelöst. Die Ruine einer alten Scheune ist das letzte Zeugnis.“

Zeitzeuge: die Ruine der Klosterscheune in Althof. Quelle: Lennart Plottke

Die messingfarbenen Medaillen sind ab sofort zum Preis von 10 Euro im Münster erhältlich. „Interessenten können sich vorher telefonisch melden“, sagt Kustos Martin Heider. „Wir organisieren dann die Übergabe an der Münsterkasse.“ Auch der Erwerb der silbernen Gedenkmedaille ist nach Vorbestellung möglich – dieses Exemplar kostet 40 Euro pro Stück. Sie können die Medaillen unter der Telefonnummer 038 203/62 716 bestellen. Das Münster hat täglich von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Lennart Plottke