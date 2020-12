975 Impfdosen für den Landkreis Rostock: Pflegeeinrichtungen zuerst

Laage/ Güstrow

Anita Wutschke hatte am Sonntagmorgen richtig Stress. Die Leiterin der Pflegeresidenz Wutschke hatte alles vorbereitet, damit der Impfstart im Landkreis Rostock in ihrer Einrichtung losgehen konnte. Doch am späten Sonnabend kam die Information, dass die Aufklärungsblätter am 22. Dezember noch überarbeitet worden waren. Heißt: Von den Angehörigen der Pflegeheimbewohner musste das erneute Okay für die Impfung gegen das Coronavirus eingeholt werden. „Das hat zum Glück geklappt. Ich glaube, einige habe ich aus dem Bett geklingelt“, sagt Anita Wutschke. Denn um halb zehn stand das mobile Impfteam vor der Pflegeeinrichtung und legte los.

38 Bewohner im Alter zwischen 70 und 100 Jahre stehen auf der Impfliste. Hinzukommen die Mitarbeiter der Pflegeresidenz. Die Bewohner hätten sich alle gefreut als die Nachricht bekannt wurde, dass mit dem Impfen gestartet wird, erzählt Heimleiter Lars Wutschke. Die Impfbereitschaft sei bei allen da gewesen. „Das ist eine super Voraussetzung, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.“

Nach Impfung : Rückkehr der Normalität im Alltag

Lars und Anita Wutschke erhoffen sich von der Impfung wieder mehr Normalität im Alltag. „Es war eine harte Zeit für die Bewohner. Es gab viele Einschränkungen“, so Lars Wutschke. Beispielsweise wurden seit März die Einkäufe von der Familie übernommen, zuletzt durfte nur eine feste Bezugsperson den Angehörigen besuchen. „Wir müssen auch nach der Impfung noch aufpassen, aber zumindest die Enkel können dann bald wieder vorbeikommen.“

Lars und Anita Wutschke erhoffen sich durch die Impfung der Bewohner und der Mitarbeiter wieder mehr Normalität im Alltag der Pflegeresidenz Wutschke. Quelle: Anja Levien

Für die Impfungen seien in der Pflegeresidenz ein Warteraum und ein Impfraum eingerichtet worden. Den Impfstoff hat das mobile Team zuvor am Flughafen Rostock-Laage eingesammelt. Dort hatte es sich auch einem Corona-Schnelltest unterzogen.

Impfdosen sind fünf Tage haltbar

975 Dosen mit dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer waren am Sonntagmorgen vom Zentrallager in Mecklenburg-Vorpommern nach Laage gebracht worden. Die kleinen Ampullen müssen jetzt zwischen zwei und fünf Grad Celsius gekühlt werden, informiert Roman Stieler, Impfmanager des Landkreises Rostock. „So gekühlt sind sie fünf Tage haltbar. Wenn der Impfstoff Raumtemperatur hat, muss er innerhalb weniger Stunden verimpft werden.“

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage nach seiner Anlieferung in einem Kühlschrank gelagert, Sensoren überwachen die Temperatur. Quelle: Bernd Wüstneck/ dpa

Der Impfstoff in der Ampulle werde mit Natriumchlorid versetzt, sodass fünf Impfdosierungen daraus gewonnen werden. Dafür sei die medizinische Fachkraft im Impfteam zuständig. Der Impfarzt führe das Gespräch mit dem Patienten und verabreiche die Impfung, erläutert Stieler. Zudem gehört jemand zum mobilen Team, der die Impfung dokumentiert.

Vier Teams ab Montag im Landkreis Rostock

Ab Montag sind vier mobile Teams im Landkreis Rostock im Einsatz. Neben der Ambulanz Millich sind zwei vom Arbeiter-Samariter-Bund und eines vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Bad Doberan in den Alten- und Pflegeeinrichtungen unterwegs. Davon gibt es laut Roman Stieler etwa 3500 im Landkreis Rostock. Hinzukommen die nicht stationären Einrichtungen. „Wir haben eine große Impfbereitschaft“, sagt Stieler.

Impfmanager Roman Stieler organisiert die Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Rostock. Quelle: Anja Levien

Am 4. Januar soll laut Roman Stieler neuer Impfstoff in gleicher Größenordnung wie am Sonntag geliefert werden. Dann soll jede Woche Nachschub kommen.

Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, gehörten zur ersten Gruppe, die geimpft werde. Dabei richte sich der Landkreis Rostock nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts.

Ab Mitte Januar soll es dann im Impfzentrum im Flughafen losgehen. Das hänge davon ab, ob dann ausreichend Impfstoff geliefert worden sei, so Stieler. 300 bis 400 Menschen könnten am Tag im Impfzentrum die Spritze verabreicht bekommen. Etwa 216 000 Menschen leben im Landkreis Rostock, inklusive Kinder. Die Impfung wird ab 16 Jahren verabreicht. Nach 21 Tage erfolgt die zweite Impfung, dann gebe es laut Roman Stieler einen 95-prozentigen Schutz vor dem Coronavirus.

Ronald Millich, Inhaber und Geschäftsführer vom Ambulanz Millich: „Wir fahren zwar täglich in Pflegeeinrichtungen, aber heute ist es schon etwas Besonderes. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir bei der Impfung unterstützen.“ Quelle: Anja Levien

Für die Mitarbeiter der Ambulanz Millich ist der Impftermin nicht alltäglich. „Wir fahren zwar täglich in Pflegeeinrichtungen, aber heute ist es schon etwas Besonderes. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir bei der Impfung unterstützen“, so Geschäftsführer Ronald Millich. Die erste Dosis erhielt eine 89 Jahre alte Bewohnerin der Pflegeresidenz Wutschke.

Von Anja Levien