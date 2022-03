Neukloster/Kröpelin

Pendler, die regelmäßig auf der A 20 zwischen Rostock und Wismar unterwegs sind, können sich vermutlich noch sehr gut an die kilometerlange Baustelle im vergangenen Jahr erinnern. Monatelang mussten sie zwischen Kröpelin und Neukloster vom Gas gehen und haben oft tagelang keine Bauarbeiter gesehen. Nun ist die andere Seite an der Reihe: Am 1. April beginnt das Sanierungsprojekt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Voraussichtlich bis Mitte August soll die Maßnahme dauern. Geplant ist, die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht zu erneuern und teilweise auch die Tragschicht. Zusätzlich werden Straßenabläufe und Entwässerungsrinnen ausgetauscht, die Bankette abgetragen und wiederaufgebaut. Das Ganze passiert auf einer Länge von rund 8,6 Kilometern und kostet 7,8 Millionen Euro.

Start beim Rastplatz Fuchsberg

Die Baustelle beginnt, wo sie letztes Jahr geendet hat: beim Rastplatz Fuchsberg in der Nähe der Anschlussstelle Neukloster. Die Autobahnabfahrt und auch der Rastplatz sind von den Arbeiten nicht betroffen und können weiterhin genutzt werden. Das Ende der Baustelle wird etwa 500 Meter westlich der Anschlussstelle Kröpelin eingerichtet. Auch sie kann weiter befahren werden.

Los geht es Anfang April mit der Öffnung des Mittelstreifens. Danach wird die Verkehrsführung geändert, sodass weiterhin jeweils zwei Fahrspuren auf jeder Seite zur Verfügung stehen. Sie werden mit einer Stahlschutzwand voneinander getrennt. Der Abschluss aller Arbeiten inklusive Rückbau der Verkehrssicherung ist zum 17. August geplant.

Im vergangenen Jahr waren wegen der Arbeiten Höchstgeschwindigkeiten von 60 beziehungsweise 80 km/h erlaubt. Die Tempovorgabe ist rege kontrolliert worden – von Blitzer-Crews an unterschiedlichen Stellen. Sie waren an so manchen Tagen das aktivste auf der lahmgelegten Strecke – das dürfte in den kommenden Monaten wieder so sein.

Pausen sind manchmal notwendig

Ein Sprecher der Autobahn GmbH hatte 2021 mitgeteilt, dass die Asphaltarbeiten nur punktuell auf der gesamten Strecke stattfinden würden, aus verkehrstechnischen Gründen und Sicherheitsgründen aber die gesamte Strecke gesperrt bleiben müsste. Dass generell auf manchen Baustellen im Bereich von Bundesautobahnen nicht ständig viele Bauarbeiter zu sehen seien, liege daran, dass der Einsatz schwerer, leistungsfähiger Technik ihre Anwesenheit überflüssig mache. Zum anderen seien auch mal technologische Pausen nötig, damit das verbaute Material trocknen beziehungsweise auskühlen kann oder es wegen schlechter Witterung nicht eingebaut werden kann.

Den Zuschlag für die Umsetzung der Maßnahme haben die Firmen BG GP Verkehrswegebau, Strabag (Straßenbau) und Ibotech (Verkehrssicherung, Markierung) erhalten.

Von Kerstin Schröder