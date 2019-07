Kühlungsborn

Der Ostseestrand kann mehr sein, als eine Liegefläche für Sonnenanbeter oder Ausgangspunkt für die nasse Abkühlung im Meer. Er eignet sich auch noch hervorragend als Tummelplatz für Bewegungshungrige oder gar als Arena für sportliche Wettbewerbe. Deshalb gibt es in Kühlungsborn schon seit vielen Jahren neben anderen geeigneten Abschnitten auch den Sportstrand zwischen Seebrücke und Bootshafen.

AOK-Beach-Arena am Sportstrand in Kühlungsborn

Auch die Kinder der Fußball-Ferienschule Kühlungsborn nutzten die Arena zum Beachsoccer. Quelle: Rolf Barkhorn

Dort, wo sich sonst vor allem auch die Volleyballer tummeln, baute am Mittwoch der ehemalige Profifußballer Juri Schlünz mit seinem Team die „Aok-Aktiv-Strand-Arena“ auf . Dazu gehörten zwei Felder für Strandfußball, eines für Strand-Handball, Volleyballnetze sowie verschiedene Fitness-Stationen zum Ausprobieren.

Gleich zu Beginn des sechsstündigen Aktionsprogrammes wurde ansehnlicher Fußball geboten. Denn die Veranstalter hatten gemischte Teams aus E- und D-Junioren aus der Region zu einem Turnier im Beachsoccer eingeladen, damit die Arena gleich gut genutzt werden konnte. Nach spannenden Spielen, an denen sich auch eine Mannschaft, zufällig formiert aus Urlauberkindern, beteiligte, setzte sich das Team vom FC Förderkader René Schneider vor dem FC Hansa Rostock und der SG Parkentin/Bargeshagen durch.

Das Urlauberteam belegte den fünften Platz hinter dem FSV Kühlungsborn. Beachsoccer blieb auch nach dem Turnier weiter die beherrschende Sportart in der Arena, weil auch Teilnehmer der Fußball-Ferienschule das Angebot nutzten. Für René Schultz, den Inhaber der Fußballschule, war es ein Heimspiel in doppelter Hinsicht. Denn in Zusammenarbeit mit der Tourismus GmbH bietet er neben seinem Camp im Sommer jeden Mittwoch unter dem Motto „ Fußball am Meer“ lockeres Training und Kicken im Sand des Kühlungsborner Sportstrandes an. „Da können auch Kinder teilnehmen, die sonst nicht in der Fußballferienschule dabei sind“, sagt Schultz.

Veranstalter zieht positives Fazit

Auch für Handballtrainer Robert Runge, der gerade wieder 25 Kinder und Jugendliche im Kühlungsborner Sommercamp seines Ballcentrums trainiert, passte das Event der AOK gut ins Konzept. Die transportablen Handballtore brachte er gleich selbst mit. „Sonst wären wir wahrscheinlich heute in der Halle geblieben. Aber wann immer es sich im Camp vom Wetter her anbietet, nutzen wir gern auch mal den Strand für Training und Spiele“, sagt Runge, der als Spieler mit der SG Flensburg/ Handewitt Deutscher Meister und Pokalsieger wurde.

Er unterstützt die Aok-Strandtour auch bei weiteren Stationen. So geht es nächste Woche nach Graal-Müritz. Auch wenn der große Andrang von Urlaubern am Strand diesmal noch ausblieb, zog Juri Schlünz am Ende ein positives Fazit. „Das war ganz okay heute. Zum Glück hat sich das Wetter noch stabilisiert und den Kindern hat es Spaß gemacht“, schätzte der Veranstalter ein, der damit rechnet, dass die Zahl derjenigen, die mitmachen, von Station zu Station immer größer sein wird.

Rolf Barkhorn