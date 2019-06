Bad Doberan

„Gucken Sie sich mal unsere Toiletten an“, sagt Petra Mader zu den zahlreichen Besuchern und öffnet im Erdgeschoss die Tür zum Herren-WC. „Alles in einem schönen Grau-Ton gehalten – so sehen dann die Bäder in unseren neuen Wohnungen auch aus.“ Stolz geht die Vorstandsvorsitzende der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) in Bad Doberan durch ihre neue Geschäftsstelle – und präsentiert Mietern und anderen neugierigen Gästen moderne Büros, Gemeinschaftsräume und eben auch stille Örtchen. „Diese WCs sind gleichzeitig unsere Musterbäder, und auch die weißen, leicht strukturierten Türen im Gebäude werden jetzt in den neuen Wohnungen standartmäßig eingebaut“, so Mader. „Damit sich die Leute gleich mal ein Bild machen können.“

Praktisch ist ab sofort auch der Zugang der Mieter zu ihren jeweiligen Ansprechpartnern. „Wir haben darauf geachtet, dass alles im Haus barrierefrei zu erreichen ist“, erklärt Mader. „Damit haben wir die Auflagen für einen behinderten- und altersgerechten Umbau umgesetzt.“

Bürobetrieb lief während einjähriger Bauzeit weiter

Rund ein Jahr haben die Arbeiten an der Ehm-Welk-Straße gedauert. „Zunächst musste im Bereich der ehemaligen Tierarzt-Praxis einiges rückgebaut und abgebrochen werden“, erinnert sich die AWG-Chefin. „Im Anschluss daran wurde dann der Eingangs- und Wartebereich neu gestaltet.“ Jetzt gibt es hier auch eine Spielecke für die Jüngsten. „Unsere Mitarbeiter haben trotz Lärm und Baudreck während der gesamten Bauzeit den Bürobetrieb aufrecht erhalten“, betont Petra Mader. „Und auch unsere Mieter und Mitglieder sind diesen Weg mit uns mitgegangen und haben viel Verständnis gezeigt.“

Modern und freundlich: So sieht die neue Geschäftsstelle der AWG in Bad Doberan aus. Quelle: Lennart Plottke

Rund 450 000 Euro haben Abbruch, Rohbau, Dacharbeiten, Elektrik, Heizung und Sanitär insgesamt gekostet, rechnet Mader vor: „Dazu kommen noch einmal 80 000 Euro für die Innenausstattung.“ Zu Buche geschlagen habe dabei unter anderem der notwendige Einbau von Branschutz-Türen: „Das hat uns schon erwischt.“ Auch neu: „Die Akten-Schränke müssen jetzt alle geschlossene Türen haben – Datenschutz-Auflagen.“

Neben den Arbeiten am Bürogebäude wurden auch die Außen- und Grünanlagen für weitere 50 000 Euro erneuert: „Wichtig war dabei, einen freien Blick auf die Geschäftsstelle zu haben und für die Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung zu stellen“, macht Mader deutlich.

Interesse an geplantem Wohngebiet in Bad Doberan

Insgesamt 1600 Wohnungen befinden sich aktuell im Bestand der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft – verteilt auf Bad Doberan, Kröpelin und Kühlungsborn. „Für uns ist darüber hinaus in Bad Doberan das geplante Wohngebiet nordöstlich des Parkentiner Landwegs interessant“, sagt Petra Mader. „Wir könnten uns hier – auch aufgrund der Infrastruktur – Mehrfamilienhäuser vor allem für junge Leute vorstellen. Dazu hat es bereits erste Vorgespräche mit der Stadt und dem Bauamt gegeben.“ Zudem sei die AWG weiterhin auch an Grundstücken im Ostseebad Kühlungsborn interessiert.

Neben diesen neuen Bauvorhaben werden die bestehenden Häuser fortlaufend saniert: „Fassaden, Dächer, Elektrik – dafür geben wir im Jahr eine Million Euro aus.“ Der Doberaner Kammerhof sei komplett fertiggestellt, der Bereich rund um die John-Brinckman-Straße so gut wie, sagt Petra Mader: „Jetzt widmen wir uns den Häusern an der Rudolf-Tarnow-Straße.“

Lennart Plottke