Güstrow

Ab 25. Mai sollen alle Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. so hat es Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) zu Wochenbeginn verkündet. „Das ist mehr als sportlich“, reagiert die Sozialdezernentin des Landkreises Rostock, Anja Kerl. Eltern, Kita-Träger, Kommunen schauen auf die Kreisverwaltung, die Telefone klingeln unentwegt, Entscheidungen zur Umsetzung müssen getroffen werden. Vorschulkinder dürfen bereits ab 18. Mai in die Einrichtungen. Eine Woche später dann sollen alle Kinder voll berufstätiger Eltern mindestens sechs Stunden in Krippe und Kindergarten betreut werden.

Hortbetreuung ungeklärt – Ministerien müssen Lösung finden

„Die Hortbetreuung ist nach wie vor nicht geklärt“, stellt Anja Kerl klar. Da gebe es Diskrepanzen zwischen Schule und Hort. Während Schule bis hin zu den Ferien nur tageweise für die einzelnen Jahrgangsstufen öffne, könne der Hort Schule nicht ersetzen und ganztags betreuen, Hort sei eine Ergänzung zur Schule. „Da gibt es also noch eine Baustelle, die Sozial- und Bildungsministerium in Schwerin lösen müssen“, so Kerl.

In Abstimmung mit Jugend- und Gesundheitsamt, Telefonkonferenzen mit allen Trägern der 170 Kindertagesstätten im Landkreis Rostock gebe es nun jedoch für die Öffnung der Kitas einen Fahrplan. Alle Träger seien mit hygienischen und organisatorischen Anforderungen vertraut gemacht worden und mussten ganz kurzfristig bis 15. Mai ein Konzept mit Grundriss und Personalplanung einreichen, wie sie die Bedingungen in ihren Kitas erfüllen wollen, informiert die Vize-Landrätin. Die Situation im Kreis sei sehr unterschiedlich, was die Gebäude als auch die Betreuungsquoten angehe.

Kita-Gruppen sollen sich in Einrichtung nicht begegnen

Anja Kerl,Sozialdezernentin im Landkreis Rostock: „Das stellt Kitas vor räumliche und personelle Probleme.“ Quelle: Doris Deutsch

„Es gibt keine Begrenzung der Gruppengrößen mehr“, sagt Kerl, „doch die Gruppen müssen voneinander getrennt sein, dürfen sich nicht durchmischen.“ Die Kinder der verschiedenen Gruppen sollten sich möglichst nicht begegnen – weder beim Mittag, noch auf dem Spielplatz, auf der Toilette. Um die Ansteckungsgefahr zu mindern, solle jede Gruppe von einer festen Bezugsperson betreut werden. „Das stellt die Kitas vor räumliche und personelle Probleme“, weiß die Dezernentin. Doch Mitarbeiter des Jugendamtes seien im Kreis unterwegs, unterstützten die einzelnen Kitas. Es gebe keine pauschale Lösung sondern immer nur individuelle. „Offene Kita-Konzepte mit wechselnden Räumen und Erziehern, die einige Träger anbieten, sind derzeit völlig ausgeschlossen“, betont Anja Kerl.

Sowohl das Mitwirken der Träger als auch Ehrlichkeit und Solidarität der Eltern seien in diesen Tagen wichtig. „Jede Familie soll ihr Kind unterbringen können, deshalb haben wir ein großes Interesse an der Öffnung der Kitas“, sagt Kerl. Doch die Mindestbetreuung von sechs Stunden sei für Kinder voll berufstätiger Eltern gedacht. „Wenn Eltern Urlaub haben oder auch im Homeoffice sind, sollten die Kinder zu Hause bleiben, das ist die Intention“, so die Dezernentin. Langfristig werde es auch für diese Eltern eine Lösung geben, meint Kerl.

Eltern sollen nicht unnötig in Gebäude

Die Übergabe der Kinder morgens und nachmittags bereite den Experten „großes Kopfzerbrechen“. Eltern sollen nicht unnötig in die Gebäude, die Garderobe nicht zum großen Treffpunkt werden. „Wir suchen da ganz pragmatisch nach Möglichkeiten, beispielsweise über die Terrassentüren der Gruppenräume“, erklärt die zuständige Dezernatschefin. In mehrgeschossigen Einrichtungen müsse vielleicht ein „Übergabemanagement“ organisiert werden. Da wären kreative Ansätze gefragt. „Eltern müssen jeden Morgen mit Unterschrift versichern, dass ihr Kind gesund ist“, teilt Anja Kerl mit.

Endlich wieder in die Kita, mit Rucksack und Matschhose. Quelle: ST

Auch vor der Corona-Pandemie sei es aufgrund von Personalmangel vielerorts schwierig gewesen die Kinderbetreuung umfänglich abzusichern. Die Situation habe sich nicht verbessert, so die Dezernentin. In vielen Einrichtungen wären ältere Erzieherinnen tätig, die derzeit zur Risikogruppe, älter als 60 Jahre, zählen würden. Doch sie können künftig nicht wie Lehrer selbst entscheiden, ob sie als Risikopatienten zu Hause bleiben oder arbeiten. Darüber befinden die Träger gemeinsam mit dem Betriebsarzt. Bei Personalengpässen müsse über vorübergehende Mitarbeiterverschiebungen nachgedacht werden, aus Bereichen, die derzeit weniger gefordert seien. Als ein Beispiel nennt Anja Kerl Integrationshelfer in Schulen. „Es bleibt eine riesige Herausforderung in extrem kurzer Zeit.“

Von Doris Deutsch