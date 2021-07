Ab 26. Juli Straßensperrungen in Neubukow und Kröpelin

Neubukow/Kröpelin

Ab Montag, dem 26. Juli, wird in der Neubukower Keneser Straße, der Abschnitt zwischen Marktplatz und den Einfahrten Grabenstraße/Hinterstraße wegen der Installierung eines Fernwärmeanschlusses voll gesperrt. „Entweder kommen die Anwohner in diesem Bereich noch bis zur Baustelle (Keneser Straße 8) an ihre Häuser heran, oder sie nutzen die Einfahrt von der anderen Seite“, sagte dazu Bürgermeister Roland Dethloff der OZ.

Die Umleitung laufe über die Burchardstraße. Leider hätte aufgrund der aktuellen Situation, was die Baukapazitäten betreffe, diese Baumaßnahme der Stadtwerke nur so kurzfristig anberaumt werden können, erklärte der Rathauschef weite. Zur Dauer der Bauarbeiten sagte Roland Dethloff: „Freitagabend (30.07.) soll die Straße wieder frei sein.“

In Kröpelin wird Kreuzungsbereich gesperrt

Auch in Kröpelin muss ab Montag, dem 26. Juli, ein Straßenabschnitt voll gesperrt werden. Wegen der Erneuerung des Niederschlagswasserkanals in der Dammstraße bitten der Zweckverband Kühlung, die Stadt Kröpelin und die Mecklenburgische Kanalbau GmbH die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass der Kröpeliner Kreuzungsbereich Am Hohlweg/Hundehäger Weg/Straße des Friedens voraussichtlich bis zum 6. August für die Anbindung an den vorhandenen Kanal voll gesperrt werden wird.

Von Thomas Hoppe