Dutzende Behälter mit diversen Flüssigkeiten stehen fein säuberlich aufgereiht unter einem großen Überbau, die Leuchten am Checkpoint für die Grundwasserüberwachung stehen auf Grün, Lkw rangieren vor riesigen Hallen, das Schadstoffmobil „Safety-Truck“ steht für den nächsten Abholauftrag bereit – viel los auf dem Gelände der Entsorgungsgesellschaft mbH für Mecklenburg-Vorpommern (EMV) in Bargeshagen. „In den vergangenen Jahren hat sich hier vor allem mit Blick auf die räumliche Situation einiges entzerrt“, sagt Geschäftsführer Christian Schult – unter anderem durch den Zukauf der benachbarten Grundstücke an der Schliemannstraße 3 und 4.

Auf aktuell 2,4 Hektar werden von insgesamt 89 Mitarbeitern schadstoffhaltige oder auch gefährliche Sonderabfälle entsorgt, sortiert und recycelt sowie innovative Verwertungsverfahren entwickelt. „Dazu kommen im Rostocker Überseehafen sowie im Ortsteil Peez zwei weitere Anlagen mit 16 Mitarbeitern“, erklärt Schult. „Auch das sorgt dafür, dass der Betrieb in Bargeshagen entlastet wird.“

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen nach Unfällen im Jahr 2013

Eine Aussage, die in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen auf offene Ohren stößt. Nach einigen Unfällen im Jahr 2013 war das Verhältnis zwischen der EMV, die zur weltweit tätigen Remondis-Gruppe gehört, und der Gemeindevertretung empfindlich gestört. Vor allem die damaligen Erweiterungspläne sorgten für Zündstoff. „Da hat sich jetzt vieles entspannt“, betont der 36-Jährige. „Wir haben endlich einen offenen Dialog geführt, die Abgeordneten zu einem Rundgang über das Gelände eingeladen – und unsere Sicherheitsvorkehrungen noch einmal deutlich verstärkt.“

So laufe der Brandschutz komplett digitalisiert, sagt der EMV-Chef und blickt von seinem Büroschreibtisch auf zwei große, multifunktionale Monitore, die dank unzähliger Kameras nahezu jede Bewegung auf dem Gelände wiedergeben: „Jeder Betriebsleiter, jeder Baggerfahrer kann per Tablet auf diese Bildschirme zugreifen und ist so über mögliche Gefahrenlagen informiert.“

Darüber hinaus könnten etwaige Entstehungsbrände innerhalb weniger Sekunden gelöscht werden, erklärt Remondis-Sprecher Michael Schneider: „36 miteinander verbundene Infrarot- und UV-Sensoren erkennen einen ungewöhnlichen Temperaturanstieg, lange bevor die menschlichen Sinne einen möglichen Brand überhaupt wahrnehmen können – eine Anlage mit Vorbildwirkung.“

Keine Beschwerden von unmittelbaren Nachbarn

Mit Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft zu Wohngebieten am Admannshäger Damm sehe er ebenfalls kaum noch Konfliktpotenzial, meint Christian Schult: „Wir haben vor einiger Zeit angefangen, ein Beschwerderegister zu führen – es ist vielleicht zwei, drei Jahre her, dass sich beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt ein Anwohner gemeldet hat und rund fünf Jahre, dass eine Eingabe unserem Unternehmen überhaupt zuzuordnen war.“ Ein Grund für diese verschwindend geringen Zahlen: „Unsere Abluftbehandlung wird kontinuierlich geprüft und gewartet – wir tun alles, damit es keine Geruchsbelästigung über unsere Grundstücksgrenze hinaus gibt.“

Wobei: „Wo Abfälle entsorgt werden, sind entsprechende Gerüche gar nicht zu vermeiden“, macht Schult beim Gang durch die chemisch-physikalische Aufbereitungsanlage deutlich. „In einer Schokoladenfabrik duftet es ja auch nach Schokolade.“ In der Anlage werden etwa Öl- und Benzinabscheiderinhalte, Sandfangrückstände, Sedimentationsschlämme, Säuren oder Laugen sorgfältig behandelt und diese wässrigen organischen und anorganischen Abfälle in chemisch-physikalischen Prozessen aufbereitet.

Deutschlandweit einzigartiges Abluftprinzip

Die Konditionierungsanlage, einem Zwischenlager, in dem potenziell gefährliche Stoffe getrennt, sortiert und aufbereitet werden, funktioniere per Schleusenprinzip, erklärt der EMV-Chef: „Das vordere Tor geht auf, der Lkw fährt in die Halle, das Tor geht zu, und beim Ausfahren läuft es genau so – das Feinfilter-System reinigt mit einer Kombination aus Bio- und Aktivkohlefiltern die Abluft aus der Anlage und verhindert so einen Schadstoffausstoß.“ Dieses Prinzip sei bislang deutschlandweit einzigartig, so Schult. „Zudem wird die große Halle kontinuierlich mit feinem Wassernebel besprüht – so erreichen wir hier im Vergleich zur Außentemperatur eine Absenkung um zehn Grad.“

Um Mensch und Umwelt möglichst optimal zu schützen, müssen sich die Mitarbeiter unmittelbar nach ihrem Aufenthalt in der Konditionierungsanlage in die vor dem Ausgang postierte Luftduschkabine begeben, betont Christian Schult: „Dabei werden die Ganzkörperanzüge per Druckluft dekontaminiert und gereinigt.“

In Zeiten des Klimawandels würde sich die Remondis-Gruppe auf dem richtigen Weg wähnen, erklärt Firmensprecher Michael Schneider: „Abfall vernünftig zu sortieren, zu trennen und zu verwerten – das hat nach unserer Auffassung in Gänze etwas mit Klimaschutz zu tun.“

