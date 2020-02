Abgeordnete in Börgerende-Rethwisch lehnen höhere Bezüge ab

Rethwisch/Nienhagen

Die Gemeindevertreter von Börgerende-Rethwisch haben auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Stellvertreter sowie für die Teilnahme an Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen mehrheitlich abgelehnt. Letztlich stimmten fünf Abgeordnete für einen entsprechenden Beschluss, zwei dagegen, fünf weitere enthielten sich der Stimme. „Wir hätten damit unsere Hauptsatzung geändert“, erklärte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Deshalb hätte die Mehrheit der Gemeindevertreter für den Beschluss sein müssen.“

Konkret sollte sich etwa Hage­meisters „funktionsbezogene Aufwandsentschädigung“ von bislang 800 auf 1300 Euro erhöhen, die Gemeindevertreter hätten für ihre Teilnahme an Sitzungen statt 25,50 künftig 40 Euro erhalten. Aus Sicht von Michael Theis ein folgerichtiger Vorgang: „Es gibt seit vergangenem Sommer eine neue Entschädigungsverordnung für Mecklenburg-Vorpommern“, erklärte der Leiter des Amtes Bad Doberan-Land. „Die Gemeinde hat diese Gelder seit Jahren nicht erhöht – was durchaus möglich gewesen wäre.“

Kritik an Zeitpunkt der Beschlussvorlage

Im Vorfeld der Entscheidung musste sich Hagemeister zudem Kritik gefallen lassen. „Der Bürgermeister hat doch selbst gesagt, dass die Gemeinde durch den möglichen Rückzug von Unternehmer Carlo Schmidt künftig in eine finanzielle Schieflage gerät“, sagte etwa Mathias Buhr. „Deshalb halte ich es für das falsche Zeichen, jetzt die Gelder zu erhöhen.“ Nach seiner Auffassung sollte die Beschlussvorlage von der Tagesordnung genommen werden, so Buhr: „Wenn wir wissen, wie sich die finanzielle Situation der Gemeinde in ein paar Monaten tatsächlich darstellt, können wir neu darüber beraten.“

„Das ist jetzt so entschieden – ich muss von der Aufwandsentschädigung ja nicht leben.“ Horst Hagemeister (parteilos), Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Er habe Schmidts Rückzug nicht zu verantworten, machte Hage­meister deutlich: „Aus diesem Grund bin ich auch nicht bereit, in diesem Punkt zurückzustecken.“ Abgesehen davon fahre er beispielsweise seit Jahren auf eigene Kosten zu den Ministerien nach Schwerin, rechne keine Kilometer oder Telefongespräche ab, sagte der Bürgermeister – und nahm das negative Votum dennoch sportlich: „Das ist jetzt so entschieden – ich muss von dieser Aufwandsentschädigung ja nicht leben.“

Kontroverse Diskussion in Nienhagen

In vielen weiteren Amtsgemeinden wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls kontrovers über eine Erhöhung der Bezüge diskutiert. Im Ostseebad Nienhagen stimmten etwa die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür, die Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) von 850 auf 1500 Euro anzuheben. Seine Stellvertreter erhalten künftig 300 bzw. 150 Euro monatlich. Zudem wird das Sitzungsgeld für Gemeindevertreter von 30 auf 40 Euro erhöht, dazu kommt eine Monatspauschale von jeweils 30 Euro. „Das bedeutet insgesamt eine Erhöhung von rund 20 000 Euro pro Jahr“, machte der Abgeordnete Wolfgang Lange ( BIG) deutlich.

„Wir halten die Erhöhung der Bezüge für völlig unangemessen und skandalös.“ Wolfgang Lange (BIG), Gemeindevertreter Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

In der Sitzung des Gemeinderates hätten die BIG, Linke und Grüne geschlossen gegen den Beschlussvorschlag argumentiert und gestimmt, so Lange: „Wir halten die Erhöhung für völlig unangemessen und skandalös – und warum müssen jetzt auch noch die Stellvertreter der Stellvertreter Geld bekommen?“ Um so unverständlicher, da nicht einmal die Hälfte der Mittel in den Haushalt eingestellt sei und dieser im Ergebnis ein Minus von rund 450 000 Euro aufweise, meinte der Gemeindevertreter.

Ärger über Abstimmungsverhalten

Was Lange vor allem ärgerte: „In der ersten Sitzung des Hauptausschusses wurde lediglich eine Erhöhung der Entschädigung für den Bürgermeister auf 1400 Euro beschlossen – mit unseren Gegenstimmen.“ In einer zweiten Sitzung sei dann nochmals ergebnislos debattiert worden: „Weil der CDU das Ergebnis nicht gefallen hat, wurde eine Fraktionssitzung mit der SPD organisiert und einfach eine zweite Abstimmung in einer weiteren Hauptausschusssitzung durchgezogen – man stimmt so lange ab, bis es passt.“

„Die Arbeit wird immer mehr, dazu trage ich eine große Verantwortung.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Kritik, die Uwe Kahl nicht nachvollziehen konnte: „Ich bekleide ein Ehrenamt – die Arbeit wird aber immer mehr, ich führe täglich stundenlange, nervenaufreibende Telefonate mit den Ämtern, bin ständig unterwegs.“ Zudem trage er eine große Verantwortung, hafte für die Gemeinde persönlich mit seinem Geld, betonte Kahl: „Ich bin jetzt seit 15 Jahren Bürgermeister, meine Aufwandsentschädigung wurde in dieser Zeit noch nie erhöht – obwohl mir das längst zugestanden hätte.“

Lesen Sie auch

Von Lennart Plottke