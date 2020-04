Schulen in Bad Doberan, Kühlungsborn und Neubukow setzen auf strikte Hygiene. Schutzmasken für Doberaner Gymnasiasten. Zehnt- und Zwölftklässler bereiten Prüfungsstart vor

Abi auf Abstand: So lief der erste Schultag in der Region Bad Doberan

