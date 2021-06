Bad Doberan

Die Reifeprüfung geschafft und das Abiturzeugnis in der Tasche, wurden am Sonnabend 113 Gymnasiasten des Doberaner Friderico-Francisceums in einen neuen Lebensabschnitt entlassen. Ein sehr ungewöhnliches Schuljahr unter Corona-Auflagen und Distanzunterricht liegt hinter ihnen. Weil immer noch keine Großveranstaltungen möglich sind, galt es, vier Festakte in der Kreisverwaltung durchzuführen, um Schüler und Eltern aufzuteilen. Bei Temperaturen um 30 Grad und Mundschutzpflicht vor allem für Direktorin Birgit Hacker und zahlreiche Pädagogen ein Kraftakt.

Im Saal der Kreisverwaltung in Bad Doberan erhielten 113 Gymnasiasten ihre Abschlusszeugnisse. Quelle: Sabine Hügelland

Erleichtert, dieses letzte und ungewöhnliche Schuljahr überstanden zu haben, zeigte sich unter anderem Abiturientin Anne Löhle. „Es war extrem anstrengend“, sagte die 18-jährige Doberanerin. „Auch schwierig, weil wir nie wussten, ob wir Prüfungen absolvieren können oder nicht – wie werden die neuen Corona bedingten Verordnungen sein, was ändert sich als nächstes.“

Dennoch: „Ich hab’ ich mir gesagt, die Welt geht nicht unter durch Corona – auch, wenn es sich manchmal so anfühlte.“ Sie sei überrascht, wie gut sie dennoch ihr Abi geschafft hätte in dieser so verrückten Zeit – für ihre besondere Leistung mit Abschluss 1,0 erhielt die angehende Jurastudentin eine von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) ausgestellte Urkunde sowie einen Buchpreis des Altschülervereins an die besten Absolventen.

Persönlicher Kontakt fehlte sehr

Katharina Simon fehlte der persönliche Kontakt zu den Lehrern und Mitschülern. Kommunizieren nur über die sozialen Medien – das sei nicht immer ausreichend gewesen, machte die 18-Jährige deutlich: „Ich war sogar kurz davor, alles abzubrechen.“ Glücklicherweise überlegte es sich die Rostockerin noch anders – und die Zeit hätte sie auch einiges gelehrt: „Ich kann besser planen, das Zeitmanagement fällt mir jetzt leichter.“ Ihr Berufswusch: Goldschmiedin.

Lehrer gaben alles

„Wir haben in diesem Schuljahr getan, was wir konnten“, betonte Schulleiterin Birgit Hacker. „Und wir sind froh, dass diese Zeit jetzt vorbei und normaler Unterricht wieder möglich ist.“ Denn es habe schon eine Rolle gespielt, dass die Schüler die Lehrer nur digital treffen konnten, so Hacker: „Der menschliche Austausch fehlte allen – die Klassenlehrer wurden stark gefordert, denn sie bildeten das Bindeglied zu Eltern, Schülern und anderen Pädagogen.“

„Wir sind froh, dass diese Zeit jetzt vorbei und normaler Unterricht wieder möglich ist.“ Birgit Hacker, Leiterin Gymnasium Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Es sei auch nicht einfach gewesen, wenn Lehrer ausfielen und ein anderer einspringen musste, der die Schüler nicht kannte. „Schüler kommen ja mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die auch in ihrem Umfeld begründet liegt“, erklärte Hacker. Und: „Nicht allen ist der Umgang mit der Technik und dem Lernprogramm leicht gefallen – dennoch hat uns diese Zeit auch zusammengeschweißt.“

Trotz der Widrigkeiten guter Notendurchschnitt

Und das Engagement hat sich offenbar gelohnt: Denn ein Abi-Notendurchschnitt von 2,0 zeigt, wie gut Schüler und Lehrer trotz aller Widrigkeiten gearbeitet haben. „Das war in der jüngsten Zeit der beste Durchschnittswert“, machte Birgit Hacker deutlich. Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstaltung in der Doberaner Kreisverwaltung durch Musiklehrerin Petra Stegemann und den zukünftigen Zwölftklässler Clemens Winter am Akkordeon. Marie Westendorf, selbst Abiturientin, spielte am Klavier den Walzer in A-Moll von Chopin, mit dem sie ihre Prüfung ablegte.

Bester Mathematiker und Physiker gewählt

In der Abiturauszeichnung „Bester Mathematiker“ erhielt Yannik Böttcher eine Ehrung. Ben Steinhöfel ebenfalls. Steinhöfel konnte zudem auch als „Bester Physiker“ punkten und hat damit ein Jahr lang Zugang zur Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Sein Engagement – er war für die Schülerzeitung zuständig – brachte ihm zudem ebenso wie Schülervertreterin Lea Schütz eine Eintragung ins Ehrenbuch der Schule ein.

Ziele entwickeln ist nun wichtig

Schulleiterin Birgit Hacker ging in ihrer Ansprache auch auf die selbstständige Arbeitsweise ein, die sich die Schüler in den vergangenen Monaten (notgedrungen) aneignen mussten. Und die sie im besten Fall schon ein wenig auf das Berufsleben vorbereitet hat: „„Ihre Zukunft beginnt jetzt. Entwickeln Sie ein Ziel“, gab die Pädagogin den erfolgreichen Schulabgängern unter anderem mit auf den Weg.

Von Sabine Hügelland